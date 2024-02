Lisandro Martínez rompió el silencio y habló de su lesión en la rodilla

Tras someterse a estudios, se confirmó que Lisandro Martínez estará afuera de las canchas entre 45 y 60 días tras el esguince de ligamento colateral medio en la rodilla derecha. Ante esta noticia, el defensor de la Selección Argentina utilizó sus redes sociales para expresarse por lo ocurrido.

Si bien la gran noticia es que se descartó que el jugador tenga una rotura de ligamentos cruzados, lo cierto es que permanecerá afuera de las canchas hasta finales de marzo.

Una vez que se conoció el parte médico, el defensa del seleccionado argentino realizó un posteo en sus redes sociales para enviarle un mensaje a los fanáticos.

«Quiero agradecer de todo corazón el gran apoyo que he recibido y transmitirles tranquilidad, pronto estaré nuevamente en las canchas y lucharemos juntos. Siempre United!».

I want to give a heartfelt thanks for the great support I've received and to reassure you that I'll soon be back out there, and we'll fight together. Always united!



