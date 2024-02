Video | Preocupación en la Selección Argentina por Lisandro Martínez: así fue la jugada de la lesión

Lisandro Martínez encendió las alarmas del elenco de Ten Hag y la Selección Argentina. Esta tarde, salió lesionado en el segundo tiempo de la goleada de los Diablos Rojos por 3-0 frente al West Ham por la fecha 23 de la Premier League.

A los 20 minutos de la segunda mitad, Vladimir Coufal cayó encima de la rodilla derecha del defensor argentino, cuando disputaban una pelota que se iba. Inmediatamente, Licha pidió asistencia médica: fue reemplazado por Raphael Varane para lo que quedó del partido.

LA JUGADA QUE HIZO ENCENDER LAS ALARMAS: por este golpe de Coufal, Lisandro Martínez tuvo que abandonar el partido ante West Ham por un fuerte dolor en su rodilla derecha. ¡Que no sea nada! pic.twitter.com/ikazAsLKso

El jugador argentino se someterá a estudios para conocer la gravedad de la lesión: preocupa tanto a Manchester United como a la Selección Argentina, que en marzo afrontará una gira por China (se medirá con Nigeria y Costa de Marfil), la última de amistosos antes de la Copa América de Estados Unidos 2024 en junio.

Consumada la victoria del Manchester United por 3-0 ante el West Ham con un doblete de Alejandro Garnacho, Erik ten Hag, se refirió a la molestia en la rodilla de Lisandro Martínez.

«No se ve bien«, reconoció en la cadena británica BBC. «Tenemos que esperar, hacer el diagnóstico adecuado en los próximos días y entonces veremos. Esperemos que no sea muy malo, pero sólo podemos rezar», concluyó.

Lisandro disputó cuatro partidos desde que se recuperó de una lesión en el pie que le apartó de los meses finales de la temporada pasada y que también le afectó al comienzo de esta, en la que, en total, solo ha podido jugar diez encuentros.

«Ha trabajado muy duro para poder estar de vuelta y ahora tras un par de partidos parece que va a estar fuera de nuevo», aseguró Ten Hag.

"NO PUEDO DARTE LOS DETALLES PERO NO SE VE BIEN. ES MUY MALO PARA ÉL Y PARA EL EQUIPO". Tras el gran triunfo de Manchester United vs. West Ham, ten Hag habló sobre la posible lesión de Lisandro Martínez en la rodilla derecha. pic.twitter.com/xsmJ85Z3K7