Lisandro Martínez: «vamos a poner el pecho por esta selección»

Lisandro Martínez es parte fundamental de la renovación de la selección, que este miércoles buscará los octavos de final del Mundial de Qatar cuando enfrente a Polonia. El zurdo entró en el segundo tiempo ante Arabia Saudita y jugó todo el partido contra México.

Su continuidad en el once no está garantizada, ya que Cristian Romero tiene chances de volver a ser de la partida. Martínez habló hoy ante la prensa y contó sus sensaciones al estar disputando su primer Mundial, al tiempo que advirtió que «vamos a poner el pecho por esta selección. Es un orgullo ponerse esta camiseta».

En la conferencia de prensa, el jugador surgido en Defensa y Justicia expresó: “Polonia es un rival muy duro, defensivamente son muy sólidos y tienen jugadores muy importantes. Mañana tenemos que hacer nuestro trabajo y confiar en lo que venimos haciendo”.

Además, Martínez afirmó que “el equipo contra México respondió muy bien. Con la gente se generó un amor mutuo que es muy lindo. Es un orgullo ponerse esta camiseta”.

De cara al duelo con Polonia, el actual futbolista del Manchester United aclaró que Scaloni todavía no les confirmó el equipo.

