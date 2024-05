El retorno de la vieja guardia

Todavía lejano, el calendario electoral del 2025 empieza a arrojar algunas especulaciones, no solo en torno a una eventual fusión entre La Libertad Avanza y el PRO, que ya se ha analizado sobradamente en esta columna, si no por las posibles candidaturas de algunos dirigentes de la “vieja guardia” política.

Es el caso de Elisa Carrió, Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

La fundadora de la Coalición Cívica-ARI ejecutó en estos días su primera maniobra de relieve desde la irrupción de Javier Milei en el nuevo mapa del poder: ordenó la retirada de la bancada de la CC en la Cámara baja del interbloque Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, después de que el ex senador se plantara, según Carrió, como el “vocero” de la CGT en la renovada reforma laboral incluida dentro de la ley de bases y el paquete fiscal.

Los planes de Carrió

La ex diputada planteó en diversas notas periodísticas que está analizando la posibilidad de ser candidata a senadora por la Ciudad el próximo año, o postularse en territorio bonaerense para una banca en Diputados.

La fundadora de la CC ve un escenario de ruptura en la oposición dialoguista, y un mediano plazo de crisis socioeconómica que le abre una ventana de oportunidad para la construcción de su relato de oposición al gobierno.

El ex presidente, por ahora, no quiere saber nada con postularse a una eventual candidatura en el 2025, a pesar de que hay un sector de su entorno que lo azuza con esa opción, en este caso en la Ciudad, para una de las dos bancas que la ex coalición de Juntos por el Cambio pone en juego el año próximo, una en cabeza del líder radical Martín Lousteau, la otra en manos de Guadalupe Tagliaferri.

El nerviosismo de Macri

Uno de los principales impulsores de esa movida es Jorge Triaca, que trabaja casi a tiempo completo para Macri y que, de no mediar imprevistos, se quedará en las próximas semanas como uno de los sillones de la Auditoría General de la Nación (AGN) en representación de la Cámara de Diputados, una jugada que es seguida bien de cerca por el ex presidente.

Macri está nervioso con Milei. Se siente “boludeado” por el entorno más cercano del presidente, entre ellos Nicolás Posse, Karina Milei y Santiago Caputo, y por Patricia Bullrich, que más que “boludearlo” está en una cruda disputa por la relación que el PRO debe tener con La Libertad Avanza.

Que Macri se postule o no a una banca en el Senado dependerá de la vinculación que logre con el gobierno ahora como presidente del PRO y de la relación que fuerce de cara al año próximo.

Cristina y el espejo de Lula

El caso de Cristina Kirchner no es menos complejo, pero cerca de la ex presidenta empezó a rodar en las últimas semanas como una posibilidad seria que esté pensando en una futura candidatura, no solo en el 2025 si no también en el escenario de 2027, aunque suene todavía mucho más lejano.

Cristina Kirchner se mira en el espejo de Lula da Silva, que fue preso, que le tuvo que dejar su lugar a Fernando Haddad en el 2018 en la campaña en la que Jair Bolsonaro ganó en el balotaje con números similares a los de la segunda vuelta argentina del año pasado, y que después volvió como presidente en una amplia coalición política, de izquierda a derecha.

Una posible candidatura de CFK también está construida sobre la imposibilidad del peronismo de mantenerse unido. En la actualidad hay divisiones para todos los gustos: los gobernadores, los intendentes e incluso dentro del kirchnerismo está la línea Axel Kicillof y la línea Máximo Kirchner.

Mientras esto no se ordene, será muy difícil vencer a Javier Milei.