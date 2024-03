Los gigantes de Europa que sueñan con tener a Alan Varela

Luego de la eliminación ante Arsenal en los octavos de final de la Champions League donde terminó retirándose lesionado a falta de pocos segundos para el final, Alan Varela recibió la buena noticia que, gracias al gran nivel que viene demostrando, es muy seguido por dos gigantes europeos que sueñan con tenerlo en sus filas.

A pesar de que su equipo Porto no pudo cumplir con el objetivo de avanzar a los cuartos de final, el futbolista surgido en Boca fue uno de los más importantes y hasta se llevó el premio MVP en el partido de ida disputado en Portugal.

El argentino se había retirado lesionado en el cierre del partido, pero se supo que los estudios le dieron bien y fue solo un calambre el que sufrió en el juego ante el Arsenal inglés.

Los estudios le dieron bien. Fue un calambre.

Desde su aparición en el Viejo Continente sorprendió a todos y hubo dos clubes que estuvieron presentes en Inglaterra para ver su partido en vivo: así lo confirmó el periodista Fabrizio Romano.

“Varios clubes importantes de Europa asistieron al Emirates Stadium el martes para seguir de cerca a Alan Varela. El centrocampista argentino está en la lista de muchos clubes de la Premier League y de otros equipos“, reveló el experto en mercado de pases en sus redes sociales.

🇦🇷 Several European top clubs were in attendance at Emirates Stadium on Tuesday to keep close eye on Alan Varela.



Argentine midfielder, on the list of many clubs from Premier League and not only.



Release clause: around €70m. pic.twitter.com/ynuHIOLgPZ