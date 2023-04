Lovrincevich y el momento de Cipolletti: «Queremos darle solidez al equipo»

Sin actividad el fin de semana al tener fecha libre en el Federal A, Cipolletti aprovechó para hacer un balance de los primeros cinco partidos del torneo donde ganó dos y perdió tres.

El entrenador, Christian Lovrincevich, encabezó una conferencia de prensa virtual para compartir sus conceptos y el análisis del comienzo del campeonato del Albinegro.

“Hicimos un arranque irregular, con algunos buenos rendimientos y otros regulares. Estamos en plena construcción, seguimos trabajando en el desarrollo del equipo. Todavía no alcanzamos el rendimiento deseado y tampoco el sostenimiento de ese nivel”, consideró el director técnico.

Después de dos victorias en La Visera de Cemento y dos caídas como visitantes, Cipo perdió el primero como local contra Santamarina de Tandil por 3 a 1 y salió de la zona de clasificación que ocupan los cuatro de arriba.

“En lo inmediato queremos darle más solidez al equipo, nos atacaron en jugadas muy precisas y nos lastimaron. En el primer tiempo nos llegaron tres veces y nos lastimaron dos”, aseguró.

Sobre los goles del rival, explicó:“El tercero nos sorprendió en transición, en los dos primeros defendimos muy mal y debimos interrumpir la jugada antes. El 3-1 fue fruto de la desesperación, de querer achicar el marcador y salir con todo al segundo tiempo”.

En cuanto a lo táctico, Lovrincevich afirmó: “No me preocupa mucho el sistema, sí trabajar en que no nos hagan daño y en crear desequilibrio. Si hay que hacer un cambio de ubicación de jugadores no hay problema, lo que queremos es que se respete un estilo de juego”.

El DT pidió tranquilidad y recalcó que el proceso recién empieza. “Hay un plantel que hay que acomodar, con muchos jugadores que llegaron para este campeonato. Los que estamos adentro sabemos que esto lleva un tiempo. Sé que hay que corregir partido a partido, pero estamos en construcción puede pasar que juguemos muy bien y al siguiente seamos superados”, analizó.

Cipolletti volverá a jugar el próximo domingo contra Germinal en Rawson. “Es un rival importante, el otro día en su cancha se jugó con 80 kilómetros de viento, ni ellos aún conociéndolo más podían controlarlo. Debemos tomar los recaudos necesarios para afrontarlo de la mejor manera”, comentó el entrenador.