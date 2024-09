Lucho González nuevo DT de Paranaense: es fanático de Racing y lo enfrentará en el debut

Luis «Lucho» González tendrá un debut especial como técnico de Athletico Paranaense. Lo hará este jueves frente a Racing, club del que es fanático, por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El ex jugador de Huracán, River y la Selección Argentina asumió luego de la salida del uruguayo Martín Varini. Aunque ganó 1 a 0 la ida en Brasil, el equipo está solo a tres puntos de la zona de descenso.

González, que se retiró del fútbol profesional justamente en Athletico Paranaense en 2021, donde ganó 7 títulos y es ídolo. Volvió al club en 2022 para ser el ayudante de campo de Alberto Valentim.

Luego de su despido fue anunciado como nuevo entrenador interino, pero renunció al cargo solo 24 horas después. Ese mismo año, dirigió a Ceará pero no le fue bien con una victoria en los 10 partidos que duró como DT.

El fanatismo de Lucho González por Racing

Este encuentro tendrá un condimento especialmente emotivo para Lucho González, ya que es hincha confeso de Racing e incluso tiene tatuado el escudo de la Academia.

«Mi viejo me llevó a la cancha de chiquito. A los 15 me hice el tatuaje, no me imaginaba que iba a jugar profesionalmente a esa edad. En octava y novena estaba en Huracán y jugaba con las pulseritas de Racing», relató.