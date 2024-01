Malas noticias para River: Palmeiras no negocia a José López

El delantero argentino José López continuará en Palmeiras de Brasill según lo informó el club paulista, y así salió al cruce de la posibilidad de que River lleve a cabo alguna negociación por el ex delantero de Lanús. El jugador sería el deseo de Martín Demichelis pero según determinó Gazeta Esportiva, el Verdao no tiene intención de negociar al punta de 23 años.

No obstante, dirigentes del poderoso club brasileño aseguraron que aún no recibieron propuestas por el goleador, quien no tuvo continuidad en el conjunto que dirige Abel Ferreira, pero sí rindió cada vez que tuvo su chance

Cuatro títulos en menos de dos años

El Flaco llegó al Palmeiras en junio de 2022 y tiene contrato hasta julio de 2027. Hasta el momento ganó cuatro títulos: dos Campeonatos Brasileños (2022 y 2023), un Campeonato Paulista (2023) y una Supercopa de Brasil (2023).

La temporada pasada, López el jugó 41 partidos y marcó ocho goles y en total, en el equipo del portugués Ferreira, el delantero estuvo presente en 55 partidos y acumula 10 tantos.

López y el plantel de Palmeiras se presentarán en la Academia de Fútbol el próximo lunes 8 para iniciar la la pretemporada, pensando en el debut del 21 ante Novorizontino, en la primera ronda del Campeonato Paulista en el Estadio Jorge Ismael de Biasi.