Manchester City venció a West Ham y otra vez es campeón de la Premier League

Manchester City cumplió con la lógica y venció sin sobresaltos al West Ham por 3 a 1 para consagrarse campeón una vez más de la Premier League.

El equipo de Pep Guardiola se impuso con dos goles de Phil Foden, la figura de esta temporada. El inglés sacó un tremendo derechazo al ángulo al minuto de juego y luego marcó el segundo en una definición de primera tras un pase de Doku.

Mohammed Kudus descontó para West Ham antes que termine el primer tiempo con un golazo de chilena. De todas formas, no hubo tiempo para el suspenso y Rodri puso el 3-1 a los 13′ del complemento.

¡¡GOLAZO DE FODEN!! ¡¡GOLAZO QUE PUEDE VALER UN TÍTULO!!



Julián Álvarez fue suplente y no ingresó. De todas maneras, sumó su 6° título en el club y el 14° de su carrera con solo 24 años.

El Arsenal se impuso 2 a 1 ante Everton pero no fue suficiente ya que necesitaba que no ganen los de Manchester. A pesar de sus 89 puntos no pudieron ser campeones frente a los 91 de su rival directo.

Este es el cuarto título seguido de liga para el City lo que significa un récord en la Premier. El año pasado había alcanzado la marca del United que logró tres al hilo entre 2007 y 2009.

Además, es la 10° liga en su historia y su 33° título contando todas las competencias. Es el 15° en la era Guardiola que llegó a los 38 como DT.