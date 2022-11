Mané también se pierde el Mundial y Senegal lo lamenta

El delantero Sadio Mané, la gran estrella y capitán de Senegal, fue desafectado hoy del plantel y se perderá el Mundial de Qatar por una lesión en la pierna derecha de la que no pudo recuperarse.

«La Federación Senegalesa de Fútbol desea una pronta recuperación a su jugador Sadio Mané, que fue desafectado del plantel nacional para el Mundial de Qatar 2022», informaron los directivos del seleccionado africano.

El jugador del Bayern Munich alemán había sido incluido en el listado de 26 jugadores de Senegal a pesar de sufrir la rotura de un tendón en la pierna derecha.

La idea de los médicos era acelerar su recuperación con el torneo ya iniciado con la ilusión de que pudiera participar en la tercera fecha de la fase de grupos o, en caso de clasificar, a partir de los octavos de final de la Copa del Mundo.

Sadio Mané est forfait pour la coupe du monde. Get well soon GAINDÉ 🇸🇳 ❤️‍🔥 #football #senegal #worldcup



