Marcelo Gallardo apuntó contra el nivel del fútbol argentino: «Todos lo ven, hay mucha hipocresía»

Este domingo, River se impuso ante Barracas Central por 3-0 en el Monumental por la Liga Profesional. Tras el encuentro, Marcelo Gallardo no se guardó nada en conferencia de prensa y apuntó contra la organización de los torneos en el fútbol argentino.

“Yo sé que hay mucho temor a opinar, el cambio tiene que ser de todos, todos tenemos que tratar de tener un fútbol mejor. Después sé que hay ataques también, si decís algo te atacan. Y no estoy diciendo nada que no se vea, todos lo ven, hay mucha hipocresía… no me gusta el lobby«, comenzó diciendo el Muñeco. Y agregó «pero yo lo digo y mañana sigue el show, después te tildan de loco. A mi me gusta que el fútbol argentino pueda estar en evolución, ahora no hay descensos…»

Durante la conferencia de prensa, el entrenador de River apuntó contra el desempeño de los árbitros y planteó que «tienen que ayudar a hacer un espectáculo más ameno para la gente, se requiere de mejores capacidades para desarrollar un buen espectáculo«.

En ese sentido, Gallardo aseguró que «todos debemos colaborar para que esto no sea cada vez peor, para que el fútbol argentino no se convierta en algo que naturalicemos«.

Las duras críticas de Marcelo Gallardo al fútbol argentino

«Nos estamos acostumbrando a decís ‘y bueno… es el fútbol argentino’. Hoy lo que me llamó la atención es que por qué no se agrega tiempo si hay tantas interrupciones», sostuvo el entrenador del conjunto de Núñez.

En ese contexto, criticó nuevamente el trabajo de los árbitros: «Si tenés que dar 10, 12 o 14 minutos como en el Mundial habría que darlos, acá te dan 6 y ya te dicen que es una locura. A mi me gusta jugar, mismo yo reniego de mi equipo cuando va ganando y hace tiempo excesivo, no me gusta. Hoy por ejemplo termina el segundo tiempo a los 45’… ¿cómo va a terminar a los 45 minutos? ¿por ir ganando tranquilos? No, había que respetar el tiempo de adición«.

«Yo volví al fútbol argentino, y quiero ser parte del fútbol argentino, me gusta mi país, yo soy parte también”, concluyó Gallardo.