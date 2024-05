Marco González rompió el silencio tras su salida de Deportivo Rincón: «Esperaba irme de otra manera»

Este lunes se conoció una sorpresa que resonó en el Federal A: Marco González dejó de ser el entrenador de Deportivo Rincón. La comisión directiva tomó la decisión y lo anunció mediante un comunicado en redes sociales.

González dialogó en RN Radio y dio detalles sobre la charla que tuvo con la dirigencia cuando le comunicaron la decisión: «Me lo dijeron el domingo, cuando volvimos después del partido con Villa Mitre. Nos juntamos y me comunicaron la decisión que había tomado el club y que no había vuelta atrás, que necesitaban continuar con otro entrenador«.

Escuchá a Marco González, en RÍO NEGRO RADIO

El exentrenador del León neuquino comentó cómo tomó la decisión y aseguró que no la esperaba: «No me sorprendió, uno notaba que no había cierto conformismo pero no se imaginó la situación, más con la seguidilla de partidos de local que se venían ahora».

González dialogó en Subite al Podio y remarcó su historial al frente del conjunto neuquino, «dirigí 20 partidos y gané 14, en los últimos partidos en el Federal no nos hicieron goles de local, creo que estábamos haciendo una campaña aceptable«, planteó.

No pudo esconder su sensaciones tras enterarse de que debía dejar el cargo y reflexionó que «nosotros estamos de paso, acá lo importante es el club. Uno trató de aportar el tiempo que estuvo, considero que los resultados fueron positivos, conseguimos cosas históricas pero el club tenía otras expectativas. Estuvimos en el primer proceso luego del ascenso, ayudamos en un montón de mejoras, eso capaz condicionó en el desgaste pero el equipo iba creciendo día a día. No es fácil armar un equipo en poco tiempo, por ahí pretendían otro tipo de juego para la categoría«.

Con respecto al desempeño del equipo en el Federal A, González remarcó que «tuvimos un arranque complicado, muchos partidos de visitante con rivales complicados, y es una categoría muy difícil. Consideramos que estábamos haciendo un torneo aceptable pero los dirigentes tenían otra expectativa y optaron por cambiar el rumbo«.

Además, aseguró que ya hubo dudas sobre su continuidad antes de que comenzara el torneo: «Las dudas fueron por lo laboral mío, tuve que hacer mucho esfuerzo para mi continuidad pero la duda era desde ese lado, este es un torneo profesional y estamos de paso». También habló sobre su anterior paso por el club y destacó los logros que se consiguieron: «Me tocó estar en 2017 y cuando lo agarré estaba muy mal. Estaba muy desilusionada la gente, se logró motivar a partir de trabajar en conjunto, se logró una identificación y logramos algo histórico para el futbol de Neuquén«.

También se refirió a la categoría y planteó sus diferencias con la dirigencia: «En esta categoría la adaptación es difícil y los dirigentes consideraban que debía ser mas rápido y están en todo su derecho de cambiar«.

Deportivo Rincón perdió 2-0 ante Villa Mitre y ese duelo fue el detonante para finalizar el vínculo con González. Sobre el encuentro, el extécnico opinó que «hicimos un gran primer tiempo, lo teníamos controlado el club debe seguir creciendo y profesionalizando sus aéreas. Nosotros armamos una estructura de futbol profesional, en el último partido sufrimos lesiones y Villa Mitre no nos había inquietado, se nos pusieron en ventaja y por ir a buscar el empate, nos metieron el segundo. En esta categoría no es fácil«.

Y agregó que «se hizo mucho esfuerzo, trabajé y le dedique muchas horas. Es muy estresante y en el Federal A nos tocó un arranque complicado. Uno hoy esta bajoneado y se siente dolido por la situación para encarar otro proyecto, uno esperaba irse de otra manera de Rincón, un club que me dio mucho y que yo hice mucho por él».

Antes de finalizar la entrevista, González sostuvo que «quiero lo mejor para el club y que le vaya bien, estoy convencido del grupo de jugadores, pero uno ahora se volverá y tendrá que enfocarse en su trabajo».

«Uno vino para llevar el futbol de Neuquén al fútbol profesional y conseguimos el objetivo«, concluyó el ex DT de Deportivo Rincón.