Las peleas políticas en el gobierno de Javier Milei ponen en alerta a los mercados y al FMI

Las peleas entre el gobierno de Javier Milei y la oposición en el Congreso están pasando factura en los mercados internacionales, que empiezan a desconfiar que Argentina pueda enderezar la situación económica sin consensos básicos. Estas dudas hicieron caer fuerte los bonos en dólares y el riesgo país, que se acerca a los 1.600 puntos. El propio Fondo Monetario advirtió ayer al oficialismo que debe “ampliar el apoyo político” para aplicar reformas macroeconómicas, y a la vez insistió en el ajuste no debe recaer “desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras”.

Así lo señaló ayer la vocera del organismo, Julie Kozack, en el marco de una conferencia de prensa que ofreció en Washington.

Según analistas, el derrumbe de los bonos y las acciones argentinas en los mercados globales es consecuencia de la incertidumbre política y las dificultades del gobierno para avanzar con la Ley Bases. Para agravar más el cuadro, cayó mal entre los bonistas que la Cámara de Diputados haya aprobado un proyecto alternativo de suba de las jubilaciones que generará más gasto fiscal.

Es que si bien Milei aseguró que vetará la norma, el Congreso podría insistir si reúne dos tercios de los votos, lo cual sería un golpe duro para la administración libertaria.

En este marco, los bonos en dólares que cotizan en el exterior retrocedieron hasta 4,5% y ya acumulan una fuerte caída del 11% en el mes. En lo que va del 2024, la cotización de los títulos públicos había acumulado subas de hasta el 60%.

Bajar el riesgo país es central para que tanto el gobierno como las empresas puedan volver a acceder al mercado internacional para financiarse.

Las acciones de la Bolsa porteña también experimentan caídas: el Merval cedió 4,2% en el día y 8,9% en los cuatro días que transcurrieron de junio. En Nueva York, los ADR argentinos retrocedeieron hasta 6%.

El mercado también estima que la inflación se estancará en torno al 5% mensual al menos hasta fin de año y que en los próximos 12 meses se ubicará cerca del 70%.

Esta proyección coincide con las últimas advertencias realizadas por consultoras privadas, las que consideran que en virtud de los ajustes tarifarios pendientes y de las actualizaciones de distintos indicadores que se ataron a la evolución de los pecios, será muy difícil que la inflación perfore ese piso.

En este caso, las opiniones fueron resumidas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central del que participaron 23 consultoras y centros de investigación locales y 13 entidades financieras.

Cabe destacar que la recolección de los datos se realizó entre el 29 y 31 de mayo, con lo cual el informe captó el último salto del tipo de cambio a la zona de $ 1.250.

Con relación al tipo de cambio nominal, los analistas creen en las minidevaluaciones del Banco Central al 2% en junio y julio, pero desde agosto creen que empezaría a quebrarse esa tendencia.

Sobre el nivel de actividad hay coincidencia con el Gobierno nacional en que habrá una mejora en el segundo semestre del año.

Tras una baja de 3% entre enero y marzo, estiman que entre abril y junio la caída se recortará a 0,3% y desde julio se empezarían a observar señales de crecimiento económico.

Estos pronósticos son concordantes con los que realizó el FMI y sobre los que se basan los supuestos de la renegociación firmada en enero de este año.

Si bien todos los objetivos se están cumpliendo, el organismo está demorando la resolución de la octava revisión que deriva en un desembolso de US$ 800 millones. En su conferencia de prensa de ayer, Kozack evitó precisar cuándo se reunirá el Board para dar el visto bueno final.

Esta demora también suma incertidumbre en la plaza financiera y es otra de las razones que provocan la caída de los bonos y del Riego País.

El dólar blue cotizó ayer estable y se comercializó a $1.220 para la compra y $1.250 para la venta. Los financieros corrigieron unos pesos a la baja luego de las presiones al alza que sufrieron la semana pasada y principios de esta. En el caso de los financieros, el dólar MEP retrocedió $7,92 para ubicarse en los $1.275,17. Respecto al Contado con liquidación, cedió 0,23% o $2,95 para acomodarse en los $1.301,41 pesos. El BCRA terminó la rueda e con compras por US$ 20 millones en el mercado de cambios.

“No estamos nerviosos”

Ayer, al hablar ante los productores, Milei se refirió a la suba del dólar y al castigo que están sufriendo los bonos y las acciones argentinas.

Acerca del dólar sostuvo que es un precio más de la economía y que no está subiendo por problemas monetarios sino por la tensión política. “Por el lado de la demanda de dinero no hay margen para que siga cayendo porque está en el orden de 2,8 puntos del PBI cuando históricamente es de 9 puntos. Y por el lado de la oferta no puede venir porque no estamos emitiendo para financiar al fisco. Entonces, pasa por culpa de los degenerados fiscales que están en el Congreso”, afirmó .

Acerca del aumento del Riesgo País consideró que la amenaza de un mayor gasto público que puede condicionar el superávit fiscal hace dudar a los inversores de la solvencia del Estado .

Frente a este escenario Milei sostuvo: “Cuando vean los números de mayo y de junio y el resultado fiscal sea granítico, automáticamente los precios de los bonos y del tipo de cambio se van a acomodar. Por eso no estamos nerviosos con lo que pasa con el tipo de cambio”.



Eliminan la subsecretaría de Violencia de Género y hay más renuncias

El Gobierno sigue sufriendo bajas en su personal, ya sea por el escándalo en Capital Humano como por ajuste y cierre de otras áreas, como la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

En medio del escándalo político ocurrido en el ministerio que dirige Sandra Pettovello, se conocieron ayer salidas vinculadas al área de la Secretaría de Educación, que encabeza Carlos Torrendell. Allí se registraron 4 renuncias, 3 de ellas de personas vinculadas con el desplazado titular de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre. Entre las dimisiones se encuentra la de José Richards, quien oficiaba de jefe de Gabinete del secretario de Educación, Carlos Torrendel. También renunciaron María de los Ángeles Reig, como directora de Educación Secundaria, y Silvana Gyssels, que se desempeñaba en el área de Planeamiento.

La cuarta renuncia es la de la subsecretaria de Innovación Educativa, María Pla Alba, en este caso por cuestiones personales. De la Torre fue desplazado como secretario de Niñez, Adolescencia y Familia luego de que se destapara una trama que incluía contratataciones irregulares en su oficina a través de un mecanismo de tercerización previsto en un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

En tanto, ayer también presentó su renuncia Claudia Barcia, subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género de Nación, y fiscal especializada en violencia hacia las mujeres, luego de el Gobierno nacional decidiera desmantelar el área. Barcia envió su renuncia al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona señalando que se enteró por un llamado que el área iba a dejar de existir. “En el día de ayer he recibido un llamado de whatsapp a las 19:57 hs. por parte del Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (…) dejará de existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable”, escribió.







Datos que preocupan 1.585 es el índice de riesgo país que mide JP Morgan, que interrumpió una mejora que lo había llevado bajo los 1.300.

6% es la baja promedio de bonos argentinos en Nueva York, por segundo día consecutivo.

8,9% es la baja del Merval en lo que va de junio, contando la merma de 4,2 que registraron las acciones líderes en la jornada de ayer.

El mercado estima que la inflación se estancará en torno al 5% mensual hasta fin de año y que en los próximos 12 meses se ubicará cerca del 70%.