El categórico elogio de Haaland a Messi: «Es el mejor de la historia»

El delantero Noruego, Erling Haaland, fue entrevistado antes de enfrentarse al Copenhague en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, y habló sobre su rivalidad en los premios individuales que lo enfrentó con Lionel Messi. Sin dejar duda alguna, aseguró que «es el mejor de la historia«.

El delantero del Manchester City habló con la prensa y no tuvo filtros al opinar sobre el capitán de la Selección Argentina, al que catalogó como el mejor futbolista de la historia.

Además, habló sobre el último Balón de Oro y el premio The Best que obtuvo el crack argentino recientemente: «Ganó esos trofeos y ganó también el Mundial. Es el mejor de siempre, en mi opinión».

Para convertirse en el mejor jugador del mundo, ¿MESSI DEBE RETIRARSE? ¡Esto le preguntaron a Haaland en conferencia de prensa y el noruego respondió! pic.twitter.com/HgtWjcKTqX — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2024

Por su parte, Haaland también habló sobre su presente en el club de Manchester, «el año pasado marqué 36 goles y fui el máximo goleador. Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que puedes pensar que está siendo una buena temporada o no para mí. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo», describió.

A su vez, habló sobre la contundencia dentro del área y la salud mental, algo en lo que estuvo trabajando por haberlo afectado en su juventud: «He fallado, he fallado muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará. ¿Tengo que pensar en ello? No. Podía empezar a llorar un montón si fallaba muchas ocasiones, así que he trabajado en ello. Ha sido un reto y creo que demando mucho de mí mismo y la gente me pide mucho también. Es algo en lo que trabajo».