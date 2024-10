«Mataron al fútbol»: el duro mensaje de Brown después del clásico con Deportivo Madryn

El clásico en el que Deportivo Madryn recibió a Guillermo Brown por la Primera Nacional se vivió de manera escandalosa con tres expulsiones en el equipo visitante y la victoria 1 a 0 del local.

Luego de otro polémico arbitraje de Bruno Amiconi, un abonado a las actuaciones controversiales, Guillermo Brown compartió su bronca en las redes sociales con un durísimo descargo.

«A muerte con este plantel que dejo la vida aún cuando tuvo en contra al rival y al impresentable de Bruno Amiconi. Mataron al fútbol. Una vez más», fue el mensaje en la cuenta oficial del club en Facebook e Instagram.

En sintonía con ese comunicado, el presidente de la institución, Mariano Eliceche, no se quedó atrás. «Qué asco por favor. Todo lo que nunca quiero ser en mi vida, corruptos y sin ningún tipo de vergüenza. Gracias jugadores y CT por poner la cara”, afirmó.

“Yo me voy a hacer cargo de todo lo que me tenga que hacer cargo, pero nunca voy a transar con delincuentes ni voy a permitir que pisoteen a nuestro club. Siempre con las manos limpias. Parece que molesta la presencia nuestra», agregó el dirigente.

El que también se despachó contundentemente fue Martín Rolle, ayudante de campo en Brown. «Un partido condicionado, no nos dejaron jugar. Esto lo estoy hablando como Martín Rolle ex futbolista, no lo hablo como nadie de Brown. Matan el fútbol, no se puede así. Los jugadores de ellos vergüenza tendrían que tener«.

Tanto Deportivo Madryn como el árbitro Amiconi cuentan con un largo historial de polémicas, desde el Federal A a la Primera Nacional. El presidente Ricardo Sastre fue vicegobernador de Chubut en la gestión de Mariano Arcioni.

Las tres expulsiones en Guillermo Brown

En los primeros 10 minutos de partido, Bruno Amiconi amonestó a tres jugadores de Brown: Alan Silva, Valentino Werro y Federico Marín.

A los 15′ fue la primera expulsión. Cristian Gorgerino pasó por el costado de un rival con un toque casi imperceptible en la cara. El jugador se dejó caer y el árbitro sacó la roja directa.

¡UN CLÁSICO PLAGADO DE POLÉMICAS! 🔥😱



👎🏻❌ Estas fueron las tres expulsiones que sancionó Bruno Amiconi en el clásico de Puerto Madryn, que generaron la indignación y el enojo de todo Guillermo Brown#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/UkzxWvypH1 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 29, 2024

La segunda, a los 40′, sí tuvo mayor justificación por un golpe de Román Riquelme que no dejó dudas. Con dos menos, Brown aguantó el cero hasta los 38′ del complemento cuando el Aurinegro metió el 1 a 0 mediante Facundo Giacopuzzi.

En el cierre, también fue expulsado Mario Galeano, por un empujón que no ameritaba más que una amarilla. Brown quedó último en su grupo, en zona de descenso a cuatro fechas del final. Deportivo Madryn está quinto en zona de reducido y en carrera por el ascenso a la Liga Profesional.