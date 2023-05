Lovrincevich: «Uno se ilusiona con que vengan arbitrajes más normales»

Como dice la popular canción de la película de Disney “Encanto”, en Cipolletti “no se habla de Bruno”. Más allá de la bronca por la actuación del árbitro Bruno Amiconi en la derrota 2 a 1 con Villa Mitre de ayer, en el Albinegro optaron por pasar la página y pensar en el partido del próximo sábado contra Santamarina en Tandil.

Los arbitrajes polémicos en el Federal A son moneda corriente y algunos nombres se repiten ante los reiterados fallos discutidos. Es el caso de Amiconi, muchas veces en el centro de la escena por decisiones tendenciosas que favorecieron a uno de los equipos en cancha.

Las jugadas controversiales ante los bahienses no fueron alevosas pero sí frecuentes. El offside que se pidió en el primer gol visitante fue fino y la roja a Fernando Pettineroli fue justa. Lo que más dudas dejó fue el penal que le sancionó a Ezequiel Rodríguez por un leve agarrón, de esos que se dan en cada córner y rara vez se cobran.

Esa sumatoria le dejó a Cipo la sensación de haber sido perjudicado como tantas veces le pasó con otros apellidos ilustres de la categoría como Jonathan Correa, Marcelo Sanz, Lucas Novelli Sanz y Adrián Franklin. Muchos de ellos ascendidos a la Primera Nacional a pesar de sus flojos desempeños.

Como último aliciente en una tarde caliente en La Visera, Amiconi plantó una sonrisa desafiante de cara a los hinchas que lo insultaron al terminar el partido.

De todas maneras, Christian Lovrincevich fue cauto en sus declaraciones posteriores al encuentro. «Algunas decisiones no las entendemos, fue muy fino el primer gol de ellos y muy fino también el penal. No tengo nada para decir del arbitraje, no me gustó pero se equivocan como nos equivocamos todos. Queremos transmitir tranquilidad, el grupo está fuerte”, señaló el entrenador de Cipolletti.

“Uno se ilusiona con que vengan arbitrajes más normales, que no incidan en las jugadas claves. Nos parece que siempre están en el centro de la escena, nos gustaría que pasen más desapercibidos. Que cobren lo que tengan que cobrar sin inventar nada. Nos quedamos con sensaciones de jugadas desafortunadas por equivocaciones arbitrales, pero nos vamos a enfocar en lo nuestro”, añadió.

Sobre el desarrollo del partido, el DT analizó: “Jugamos contra un buen equipo, uno de los candidatos al ascenso, los chicos hicieron un buen partido. Hay que mejorar detalles, hay que seguir y no aflojar. Con esta entrega, esta intensidad y momentos de buen fútbol, vamos a estar más cerca de ganar que de perder”.