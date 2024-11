Maxi Quezada, el capitán de Don Bosco que se ilusiona en el Regional Amateur

El presente de Don Bosco en el Regional Amateur supera las expectativas y la ilusión de los hinchas en Zapala es cada vez mayor. El Barrio fue el equipo zonal que más ventaja sacó en la ida del primer cruce de playoffs con un contundente 4-1 ante Belgrano de Esquel como visitante.

El objetivo primordial de superar por primera vez la fase de grupos de este torneo ya se cumplió y el paso inicial en la segunda ronda invita a creer que Don Bosco está para grandes cosas.

El plantel reconoce y comparte la esperanza que habita en la ciudad pero quiere seguir “con los pies sobre la tierra”. Así lo afirma su capitán, Maximiliano Quezada, uno de los referentes más experimentados del equipo.

“Sabemos que tenemos una gran ventaja y que somos un equipo duro que le va a dar pelea a cualquiera. Nos consta que la gente está muy contenta e ilusionada, pero sabemos que tenemos que tener los pies sobre la tierra”, aseguró el volante que marcó uno de los cuatro tantos en Esquel.

“Íbamos ilusionados, sabíamos que podíamos traernos algo de visitantes. Nos encontramos con un rival muy duro, pero estuvimos muy sólidos en todas las líneas y se nos abrió el arco”, analizó respecto al 4-1 con Belgrano.

A pesar de la diferencia, Quezada destacó la fortaleza de los chubutenses. “Ellos son muy duros, chocaban mucho. En lo que pudimos ser mejores es que cuando ellos tenían la pelota había tres de nosotros. Y capaz al final terminamos con algo más de resto físico. Fuimos letales en las que tuvimos”, indicó el capitán.

Don Bosco no se confía y la idea es jugar la revancha como un partido nuevo, sin pensar en los tres goles de ventaja. “Vamos a plantear el partido como si fuéramos 0-0. Sabemos que hicimos nuestro papel y hasta un poquito más allá, pero no nos podemos relajar. Los partidos hay que jugarlos, en el fútbol no está nada dicho hasta que termina”, comentó Quezada.

El referente también hizo hincapié en el esfuerzo del grupo y el compromiso para jugar y entrenar a pesar de tener otros trabajos. “Somos jugadores amateur. Llegamos a las 5 de la mañana del lunes a Zapala y algunos a las 7 entraban a trabajar. Jugamos por la camiseta y eso la gente lo valora”, destacó.

Las últimas campañas y el torneo despedida

En los últimos años, el Barrio peleó arriba en varios campeonatos. Fue subcampeón en la Copa Neuquén 2023 y también quedó segundo en el Apertura de Lifune. “Desde 2018 para acá venimos quedando en los primeros puestos y dando qué hablar. Nos toca competir con muchos equipos con jugadores pagos y de experiencia. El primer objetivo era pasar de ronda, ahora la gente sabe que vamos a darle pelea al que toque”, reflexionó el volante.

Quezada ya resolvió que este será su último campeonato en el club. “Estos son mis últimos cartuchos. Tengo 38 años, me siento muy bien físicamente pero viajo 150 kilómetros todos los días por mi trabajo de profesor en una escuela rural. Quiero descansar un poco y disfrutar más de mi familia. Quisiera seguir ligado a Don Bosco pero desde otro lugar”, reconoció.

El equipo zapalino ya llegó más lejos que nunca en el Regional Amateur. De todas maneras, después de la goleada en Esquel, el Barrio siente que no lo para nadie.

