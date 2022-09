Medero no se va de Cipo: «siempre tengo fuerzas para seguir»

«Uno siempre tiene la fortaleza. A mi lo que más me gusta es esto, lo hice desde siempre y por eso estoy acá. Todo esto es un permanente desafío. Así como cuando uno tiene una buena racha, hemos ganado varios partidos y el desafío era mantenerlo, ahora es un desafío enderezar el rumbo, ni más ni menos que eso».

La respuesta es de Luis Medero, el entrenador de un Cipolletti que volvió a perder, fue ampliamente superado por Juventud Unida de San Luis en el segundo tiempo, lleva cuatro encuentros sin victorias y está a tres puntos de la zona de descenso. El DT fue consultado sobre su continuidad y no dejó dudas: seguirá en el cargo.

En conferencia de prensa, tras el 1-3 de hoy a la mañana en La Visera, agregó: «por lo general al entrenador se le pregunta 10 o 15 minutos después de perder un partido difícil y lógicamente uno hace el duelo. Pero no pasa nada, el duelo se hace y al otro día ya arrancamos otra historia. Siempre es un permanente desafío, cuando viene bien la cosa y cuando viene mal. Es lo que nos gusta, fuerza siempre tenemos. Estoy en este ambiente desde los diez años, así que no pasa nada. Hay que seguir adelante, tratar de ganar el domingo y una victoria es lo que te sacar de este mal momento».

Sin público, Cipolletti no pudo ante Juventud Unida. Foto: Juan Thomes

Cipolletti visitará a Sol de Mayo el próximo domingo, desde las 11 de la mañana, por la fecha 29 del Federal A, que en su zona 1 tiene como líder a Olimpo de Bahía Blanca y donde el equipo de Viedma se ubica sexto con 37 unidades, contra 30 del Albinegro.

«Acá no paramos, esto es así. Se sale con trabajo. Hace varios partidos tuvimos una buena racha y pudimos enderezar el rumbo. Ahora caímos otra vez en un bache, a estar cerca de los últimos lugares y habrá que enderezarlo otra vez a partir del domingo. Todos los partidos duelen el mismo día, pero no podemos quedarnos. Tenemos que seguir adelante», expresó Medero.

Sobre el partido, que en la primera etapa fue más parejo y donde el local había comenzado ganando, el exfutbolista de Boca analizó: «No pudimos, no supimos mantener la ventaja que logramos sacar. No pudimos mantener, sobre todo, el juego, la presión e intensidad durante el segundo tiempo. Eso fue lo que nos puso en ventaja. Analizaremos bien el partido después y corregir lo que se hizo mal».

En la formación titular hubo algunos cambios respecto del once que había comenzado el duelo contra Independiente de Chivilcoy, del que apenas se jugaron 27 minutos por los hechos de violencia fuera del campo. El ingreso de Ezequiel Ávila por Diego Bielkewicz implicó otra distribución de Cipo, sobre todo en la mitad de la cancha.

Consultado por la táctica pensada para este cotejo, Medero argumentó: «No hubo cambio de sistema, lo único que hicimos del sábado a hoy fue poner un doble cinco más definido, después jugamos con dos puntas y dos por afuera. La única modificación fue esa de acuerdo al equipo que enfrentábamos. Los extremos son ofensivos y el sistema no varía mucho. Tuvimos un gran primer tiempo y en el segundo no pudimos mantener la intensidad y la línea de juego».

Medero junto al cuerpo técnico en el banco de suplentes. Fotos: Juan Thomes

En el 1-3 ante Juventud Unida, el entrenador decidió realizar modificaciones cuando su equipo pasó a perder, más allá de que hacía varios minutos que Cipo no tenía el balón. Ante la pregunta sobre porqué demoró en hacer cambios, el técnico respondió: «uno siempre espera que los jugadores respondan y muchas veces los cambios te los marcan las incidencias que tenga el partido, el equipo no estaba mal. Tuvimos un buen primer tiempo, uno espera para realizar algún cambio, cómo se va dando el resultado y cómo responden los jugadores en la cancha. Veíamos un partido muy parejo y no nos queremos apurar tampoco. Pensamos que la tendencia del partido, si seguía empatado, llevaría al rival a esperar un poco más, pero con el resultado a favor lo hizo instantáneamente. A veces me tomo unos minutos para ver qué modificar o mejorar, no es más que eso»