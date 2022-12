Menotti y su elogio para Pelé: «Para mí fue el más grande de todos»

El ex entrenador César Luis Menotti, quien compartió plantel en el Santos con Pelé durante su época como jugador, expresó que el brasileño «fue el más grande de todos» y «no tenía comparación con nadie», mostrando su predilección por el astro paulista en el día de su fallecimiento.

«Yo a un chico lo preguntaría qué te gustaría tener. Y todo lo que un futbolista quiere tener lo define Pelé, es todo lo que se puede querer«, aseguró Menotti, visiblemente emocionado por el fallecimiento del único futbolista tricampeón del mundo con la selección de Brasil.

Menotti y Pelé fueron compañeros en el equipo de Santos que se consagró campeón del Torneo Paulista en el año 1968, siendo la única incursión del argentino por Brasil como jugador pero que le alcanzó para disfrutar del fútbol que desplegaba «O Rei» en las tierras que lo vieron nacer.

Flaco Menotti vio a todos. Presten atención a lo que dice sobre O Rei Pelé 🇧🇷👑⚽️.pic.twitter.com/MWUZZY586B — VarskySports (@VarskySports) December 29, 2022

«No hubo ninguno como Pelé. Para mi fue el más grande de todos los tiempos. Fue realmente incomparable», prosiguió Menotti sobre el delantero que deslumbró el mundo del fútbol hasta la llegada de Diego Maradona, a quién también conoce el DT campeón del mundo con Argentina en 1978.

Hace unos meses, el «Flaco» había dado unas declaraciones sobre Pelé, recalcando la estima y el reconocimiento que le dio desde siempre: «Pelé no era terrestre. Cualquier partido para él era la final de la Copa del Mundo. Se ponía en el arco porque le gustaba y atajaba sin las manos. Tenía una uña encarnada y jugaba igual. Está lejos de todos. Supera todas las épocas».

«Para mi era un placer estar en una cancha y verlo. Hacía cosas que uno no entendía. Le gustaba ponerse de arquero y no usar las manos, las sacaba de chilena, de palomita», continuó el DT. «Personalmente no lo puedo poner en ninguna comparación porque está lejos de todos, lejos absolutamente».