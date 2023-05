Mura: «Si la patada de Barco me agarra con el pie apoyado hoy estaría en el sanatorio»

Luego del empate 1 a 1 con Flamengo por la Copa Libertadores, Facundo Mura habló de lo que pasó el sábado ante Boca, en el partido anterior de Racing. El roquense criticó la actitud de los jugadores del Xeneize y al arbitraje de Andrés Merlos.

«Del partido contra Boca no se habló mucho porque ellos jugaban Copa Libertadores y ahora se viene el Superclásico. Está a la vista. Creo que se pusieron en duda muchas cosas. Yo lo que me pregunto es si realmente se nos cuida a nosotros los jugadores«, señaló el defensor.

El lateral fue protagonista de las dos polémicas de la noche en la Bombonera. Recibió una dura patada de Valentín Barco que solo fue amarilla y también un golpe de Sebastián Villa que le generó un corte en la cabeza.

El fuerte descargo de Facundo Mura luego del partido con Boca:

"Si me agarra la patada de Barco, hoy el partido lo estoy viendo desde el sanatorio. Me hicieron dos tomografías en la cabeza por el golpe"





«Más allá de que pueda haber jugadas dudosas o polémicas, si a mí la patada de Barco me agarra con el pie apoyado, lo estoy mirando en el sanatorio el partido con Flamengo. Y el corte en la cabeza no me paró de sangrar hasta que terminó el partido», aseguró Mura.

LO SALVÓ EL VAR



El Colo Barco le fue con todo a Mura y se ganó la amarilla

«El otro día en el día del trabajador hice hincapié en algo: más allá de ganar o perder, como colegas tenemos que ser leales y tenemos que respetar al rival», continuó el roquense.

Mura cayó al suelo y todo Racing reclamó codazo de Villa. El jugador de la Academia quedó cortado en su cara y tuvo que salir reemplazado.

«Aprovecho para avisarle a los jugadores de Boca que estoy bien. Nadie me llamó. No me lo esperaba tampoco. No me sorprendió. Parecía que valía todo”, finalizó con ironía.