«No me la voy a sacar ni para dormir»: dijo el arquero de Curazao que se llevó la «10» de Messi

Poco importaba el resultado de ayer. Los festejos tras la obtención del campeonato del mundo se llevó toda la atención y la exhibición de fútbol que se vivió en Santiago del Estero fue una muestra clara de ello. Anoche, el arquero de Curazao fue uno de los privilegiados de la fiesta. No solo se llevó el recuerdo de enfrentar a la Selección Argentina sino que logró una foto con el astro rosarino y hasta pudo intercambiar su camiseta.

El abrazo o saludo de Messi es uno de los objetivos más importantes para todos los que lo admiran futbolísticamente. Enfrentar al «10» es un evento invaluable para selecciones como Curazao y el partido de ayer no fue la excepción.

La meta para muchos, cuando pitaron el final de los 90 minutos, era lograr conseguir un saludo, una foto y solo para un afortunado, obtener su camiseta. Quien lo consiguió ayer, fue uno de los protagonistas de la goleada de la «Scaloneta» contra el elenco de Curazao: Eloy Room.

Fue precisamente el arquero, el que debió ir siete veces a buscar la pelota al fondo del arco, el que se quedó con la «10» de la «Albiceleste». Room, además de defender los colores de la selección de Curazao, ataja en Columbus Crew (Estados Unidos). A pesar de lucirse con algunas atajadas, no logró evitar los siete tantos que marcó Argentina, pero al menos se quedó con el premio consuelo que guardará por siempre.

«No se necesita título», escribió Eloy Room en su cuenta de Instagram en la publicación de la foto abrazado a Lionel Messi y al cumplir el sueño de no solo conocer al mejor jugador del mundo, sino llevarse la camiseta.

«Un sueño hecho realidad», dijo Eloy Room tras obtener la camiseta de Messi. Foto Instagram Eloy Room.

«Después del partido me dijo que había tenido algunas buenas atajadas. No me la voy a sacar nunca [la camiseta]. Ni para dormir». sostuvo el arquero nacido hace 34 años en Nijmegen (Países Bajos) emocionado en diálogo con TyC Sports.