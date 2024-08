¡Once cambios!: Boca jugará el clásico ante San Lorenzo con un equipo totalmente alternativo

Diego Martínez no mantuvo a ninguno de los jugadores que estuvieron ante Cruzeiro y se viene una formación inédita en La Bombonera, para el clásico del domingo ante San Lorenzo. El entrenador de Boca afirmó que “son muy poquitas horas de diferencia entre un partido y otro”, y no anduvo con vueltas: probó con once nombres diferentes en la práctica de hoy.

La principal novedad pasaría por el debut de Ignacio Miramón, el último refuerzo que se sumó al equipo Xeneize, quien sería el volante central. Y a sus costados se pararían Agustín Martegani, de gran ingreso ante Cruzeiro, y Tomás Belmonte. Abajo, la dupla central sería con Aaron Anselmino, quien no alcanzó a ser anotado para la Copa Sudamericana luego de su pase al Chelsea, y el capitán Marcos Rojo.

Lo más extraño de la formación que paró Martínez fue la ausencia de Milton Giménez, una fija como 9 si se toma en cuenta que la idea del DT es darle descanso a la sociedad titular conformada por los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Eligió a Lucas Janson y ahí podría estar el retoque de cara al duelo del domingo, que será clave para las aspiraciones de Boca en la Liga Profesional, donde ocupa el puesto 15°.

¿Cuál fue el equipo que paró Martínez?

Martínez probó una alineación con Leandro Brey; Nicolás Figal, Anselmino, Rojo, Marcelo Saracchi; Belmonte, Miramón, Martegani; Exequiel Zeballos, Janson y Brian Aguirre. A priori, este 4-3-3, sería el equipo para esperar al Santo, aunque Giménez podría quedarse con el puesto de Janson o Aguirre. El resto parece fija para el clásico.

El análisis del DT de Boca

El DT fue consultado sobre si piensa poner un equipo alternativo ante San Lorenzo, pensando en la revancha contra Cruzeiro: “Vamos a ver. Son muy poquitas horas de diferencia entre un partido y otro. Después se nos estira un poco para la vuelta“, afirmó.

Y agregó: “Haremos lo que tratamos de hacer siempre: analizar y ver cómo terminan los que jugaron. Por suerte tenemos a varios de los defensores como para poder tener más completo el plantel. En estos días analizaremos y veremos cuál es la mejor opción para jugar semejante clásico que tenemos el domingo“, completó el estratega. Todos los caminos conducen a 11 nombres diferentes.