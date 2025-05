Polémica en España: Atlético Madrid cruzó a Ángel Correa tras su despedida del club

Ángel Correa anunció su salida del Atlético Madrid luego de la goleada ante Real Betis de este domingo. El argentino marcó uno de los tantos y realizó un posteo en redes para despedirse del club. Sin embargo, desde la institución salieron a desmentirlo con un fuerte comunicado.

«Ante las dudas generadas al final del encuentro que ayer disputamos ante el Real Betis en el Riyadh Air Metropolitano, el club quiere aclarar que actualmente Ángel Correa tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2026«, comenzó el comunicado del Colchonero sobre el campeón del mundo. Y remarcaron que «ningún club se ha puesto en contacto con nuestra entidad para iniciar negociaciones para el traspaso de nuestro delantero«.

El ex San Lorenzo había realizado un posteo en el que distintos compañeros de selección como Rodrigo De Paul, Julián Álvarez o Giovanni Lo Celso lo apoyaban en su eventual salida. Además, el Cholo Simeone lo llenó de elogios: «Agradecido a su comportamiento, sobre todo, y a su trabajo. Es un chico importantísimo dentro de esta historia de 14 años que yo llevo en el club«.

En los últimos días había surgido el rumor de que Correa iba a ser refuerzo de Tigres de México por una suma suma cercana a los seis millones de euros. «Es una opción, como muchas que tenemos, es un gran jugador que todos quisiéramos tener«, había planteado el presidente del elenco mexicano, Mauricio Culebro.

Los otros jugadores argentinos que podrían abandonar el Atlético de Madrid

Rodrigo De Paul y Nahuel Molina son los otros campeones del mundo que tienen chances de abandonar al conjunto de la capital española.

El ex Racing tiene contrato hasta 2026 y, más allá del buen rendimiento, puso en duda su continuidad. Mientras que el ex Boca no tuvo el nivel esperado y podría salir en este mercado de pases.