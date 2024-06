«Por mi viejo y Messi lo que sea»: Maxi Ortíz, el fanático de Allen que se instaló en Estados Unidos por la selección

Maxi Ortiz es oriundo de Allen pero viajó por el mundo gracias a su Doctorado en Genética. Como su pasión por el fútbol y Lionel Messi no tiene límites, se instaló en Atlanta, Estados Unidos, para ver a su ídolo en la Copa América y el Mundial 2026. En la previa al debut de Argentina ante Canadá contó que se hospeda en el mismo hotel que el elenco de Lionel Scaloni.

Las cámaras de los canales deportivos de Argentina ya se encuentran en Atlanta para acompañar de cerca al seleccionado que iniciará con la defensa del título ante Canadá. En medio de un grupo de argentinos apostados cerca del hotel de la Scaloneta resaltó Maxi, un hincha de Río Negro tenía un cartel con un mensaje para el diez y un muñeco hecho a crochet.

En dialogo con RÍO NEGRO RADIO, Maxi contó que se hospeda en el hotel donde se encuentra la Selección Argentina y brindó detalles sobre la fiesta que se vive en Estados Unidos.

«Vivo acá hace tres años, pero ayer me instalé en el hotel y desde ahí me empecé a cruzar mucha gente. De hecho ahora estoy con la bandera y la camiseta Argentina autografiada por el matador Kempes, que va para mi viejo y para mi hermano, que es para lo que vine yo», contó con emoción.

Nadie se quiere perder la oportunidad de tener contacto con Messi para tener su autógrafo o solo observarlo. Por eso, el allense hizo todo lo posible para reservar su lugar en el hotel con el objetivo de tener la firma de Leo para enviarla a su familia.

«La historia es muy loca. Con las redes sociales siempre a las manos. Matias Pelliccioni, periodista de TyC Sports puso en el grupo (de WhatsApp) ‘Argentinos en Atlanta’ su número y dónde iba a estar la selección. Con esa información, yo me metí a buscar reservaciones y conseguí a 5 pisos de donde está la selección», relató.

Allí contó que el seleccionado ocupa varios pisos a los que no puede acceder nadie. «Está realmente todo muy restringido». Luego contó que solo los pueden ver pasar con un ‘saludo rapidito’. «Estan concentrados en lo que vinieron y está perfecto», dijo.

En el hotel se cruzó con varias figuras, entre ellas, el gran Mario A. Kempes, campeón del mundo en Argentina 1978, y no dudó en pedirle un autógrafo. «Me crucé al Matador tres veces. La primera le pedí una foto y en ese momento olvidé pedirle un autógrafo«, relató y agregó que luego obtuvo la firma del exjugador en su bandera y camiseta.

De Allen al mundo gracias a su familia y a la Universidad Pública

Maxi viene de una familia de clase trabajadora. Con el sueño de «cambiar la pobreza por oportunidades» estudió en las universidades públicas donde hizo el Doctorado en Genética en la Universidad de Buenos Aires.

«Yo vine (a Estados Unidos) como agradecimiento a mi familia por bancarme. Soy de barrio muy humilde y me recibí el de nuestras universidades públicas. El doctorado me abrió al mundo. Estuve en África, me llamaron de Europa y a la vez de Estados Unidos. Elegí estar acá porque sabía que podía llegar a la Copa América y el Mundial«, destacó.

Su mamá fue ama de casa y su padre trabajó en el alumbrado público de Allen. La vida fue de sacrificios para que sus hijos tengan educación. Por eso, Maxi se encuentra en Estados Unidos para enviarle la firma del diez a su hermano y a su viejo, fanáticos del astro argentino.

«Me habían ofrecido mejor o mejor paga que Estados Unidos, pero pensé: Copa América, Mundial… me voy para allá y siempre el agradezco a mi familia por haberme aguantado. Así que por mi viejo y por Messi lo que sea«, cerró Maxi Ortíz, el oriundo de Allen, fanático de Messi que eligió vivir en Atlanta por la Selección Argentina.

