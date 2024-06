La Selección Argentina debuta en la Copa América ante Canadá: Hora, TV y formaciones

La espera terminó y este jueves a la noche la Selección Argentina debutará en la Copa América ante Canadá en el partido inaugural del torneo con la intención de defender el título que obtuvo en 2021.

Desde las 21, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, el equipo de Lionel Scaloni abrirá la competencia en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

En la previa, el entrenador no confirmó el equipo. “El equipo lo tengo, no tengo dudas, pero se lo voy a dar esta tarde a ellos, todavía no lo saben, primero se los voy a decir a ellos. Decidimos en base a los que estén mejor, siempre hicimos eso”.

Aunque no habló de nombres, el DT realizó la conferencia de prensa junto a Leandro Paredes y dio a entender que será titular. “Por algo vino él acá al lado mío”, expresó. Además aclaró que “todos están disponibles para jugar”.

Con el ingreso del ex Boca y el lugar indiscutido para Rodrigo De Paul, la duda en el mediocampo está entre Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. El del Liverpool saca una luz de ventaja ya que el ex River se recuperó recientemente de una lesión.

Arriba, además de Messi, jugarían Di María y Julián Álvarez que le ganaría la pulseada a Lautaro Martínez. En la defensa, Lisandro Martínez se perfila para ser el acompañante de Cuti Romero, por encima de Nicolás Otamendi.

Argentina llega como la gran favorita al título después del triplete que obtuvo en la Copa América 2021, la Finalísima y el Mundial de Qatar 2022.

Una particularidad es que Scaloni nunca pudo obtener un triunfo en sus debuts coperos. Perdió con Colombia en la Copa América 2019, empató con Chile en la de 2021 y cayó ante Arabia Saudita en el arranque de Qatar.

Canadá tuvo un gran proceso rumbo al último Mundial al que clasificó en lo más alto de la Eliminatoria de Concacaf. De ahí en adelante, su rendimiento fue más irregular y aparenta ser el rival más accesible del grupo. Su principal estrella es Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern Múnich.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismael Koné, Liam Millar; Jonathan David, Cyle Larin. DT: Jesse Marsch,

Árbitro: Jesús Valenzuela

Estadio: Mercedes Benz Stadium, Atlanta

Hora: 21

TV: TyC Sports, TV Pública y DirecTV Sports.