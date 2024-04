Preocupación en Boca de cara al partido con Newell´s: Edinson Cavani entrenó diferenciado

Este sábado, Boca visitará a Newell´s a partir de las 17 en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 13 de la Copa de la Liga. El entrenador Diego Martínez dirigió la practica de esta tarde en la que recibió una nota que ilusiona y otra que preocupa. Marcos Rojo entrenó a la par del grupo, pero Edinson Cavani estuvo diferenciado y es duda para el próximo partido.

Tras el debut en la Copa Sudamericana, en lo que fue empate 0-0 ante Nacional de Potosí en la altura, el entrenador de Boca se trajo buenas sensaciones. El Xeneize busca llegar con el once titular al choque clave que tendrá ante la Lepra que será decisivo para ver quién clasifica a la siguiente ronda.

Sobre el elenco de la Ribera, Nicolás Figal pudo entrenarse a la par luego de superar el esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Mientras que este jueves, Marcos Rojo también entrenó con el grupo tras recuperarse del traumatismo en el tobillo izquierdo que sufrió en el clásico ante San Lorenzo.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias. Cavani practicó apartado del equipo y su presencia en el once titular del fin de semana está en duda. El goleador uruguayo sufrió la sobrecarga en el isquiotibial izquierdo. En caso de no recuperarse, Miguel Merentiel se perfila para hacer dupla en la delantera con Luca Langoni.

Todos los lesionados de Boca

Sergio Romero: se recupera de una inflamación del tendón de Aquiles izquierdo.

Lucas Blondel: esguince de rodilla y ruptura del ligamento cruzado anterior.

Frank Fabra: suspendido al haber sido expulsado en la final de la Copa Libertadores con Fluminense.

Exequiel Zeballos: ruptura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha.

Edinson Cavani: sobrecarga isquiotibial izquierdo.