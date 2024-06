Pussetto, goleador de Huracán, rompió el silencio sobre el interés de Boca: «Hablé con Diego…»

La figura de Huracán, Ignacio Pussetto, reveló detalles de su presente y sorprendió al referirse al interés de Boca, justo en el comienzo del mercado de pases. El delantero del Globo habló sobre su relación con el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, y hasta confesó que se comunicó con él.

Pussetto dialogó en Espn y se refirió al gran presente que está atravesando en Huracán: «Estoy pasando un momento bárbaro, uno de los mejores momentos de mi carrera porque se me abrió el arco». Y habló sobre su etapa goleadora en la actualidad, «se me está dando más seguido y eso quiere decir que el equipo está jugando muy bien y llegando al área rival. Ojalá podamos seguir de esta manera», comentó.

Pusseto habló sobre el interés de Boca: «Si llega una oferta la vamos a evaluar»

El goleador de Huracán está siendo la gran figura de la liga y su nombre empezó a sonar este mercado en el Xeneize. Ante esta situación, Pussetto adelantó que «no sé qué va a pasar con mi futuro, hoy estoy muy metido acá. Si llega una oferta la vamos a evaluar«.

Con respecto al conjunto azul y oro, el delantero del Globo remarcó que «No me ha llamado nadie«. Sin embargo, contó que «hablé con Diego -Martínez- por otras cosas, hace un tiempito di una nota y había dicho que con los entrenadores que me habían dirigido tuve un muy buen feeling. Sé que ahora se va a hablar mucho»,

Además, opinó sobre el trabajo del actual entrenador de Boca y analizó que «el estilo de juego de Boca lo veo similar a como jugamos acá. Las exigencias de jugar las Copas y el Torneo y acá la exigencia era salvarnos del descenso. La magnitud de un club como Boca hace que todos los fines de semana se ponga la lupa sobre el entrenador. Creo que está haciendo las cosas muy bien y es cuestión de tiempo para que pueda demostrar«.

Antes de finalizar la entrevista el delantero de 28 años se refirió al presente de su carrera e hizo una fuerte aclaración: «Estoy en una edad para pelar cosas importantes. Si Huracán me da eso, me voy a quedar acá«.