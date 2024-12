Qué dijo Brazenas antes de un nuevo Vélez – Huracán que define un campeonato

Así como ocurrió en el 2009, Vélez y Huracán llegaron a su enfrentamiento de la última fecha con la definición del campeonato en juego.

En un partido polémico, el Fortín del Tigre Gareca ganó 1 a 0 y se consagró campeón del Clausura ante el Globo de Ángel Cappa que tenía figuras como Javier Pastore, Mario Bolatti y Matías Defederico.

La jugada más discutida fue la del gol de Maxi Moralez en la que el árbitro, Gabriel Brazenas, no cobró falta en ataque previa de Joaquín Larrivey al arquero Gastón Monzón.

«No siento que haya perjudicado a Huracán. Carlos Babington, que era el presidente, ratificó hace unos meses que hubo errores para los dos lados y ningún ánimo de perjudicar a nadie», aseguró Brazenas en el programa CEF, del canal de Youtube AZZ.

«Hay jugadas que no había vuelto a ver. Yo cobré lo que vi en la cancha. Los árbitros tenemos momentos, malos y buenos como todos. Creo que ese momento Huracán estaba más conforme con mi designación antes del partido», agregó.

"Si tengo que elegir los jueces de línea quiere decir que no confío en los demás. Si no confío me tengo que ir de un lugar, de un sistema"



Brazenas en @CuidemoselF_. pic.twitter.com/vZSwF5NFbn — AZZ (@azzenstream) December 10, 2024

La falta de Larrivey a Monzón, la gran polémica

Sobre la jugada del gol de Moralez, el ex árbitro la comparó con un penal no cobrado de Arano a Cubero. «Van dos jugadores a disputar el balón con una cancha resbaladiza. Antes Chiche Arano le hizo un terrible penal a Cubero, yo ahí no lo cobré porque no entendí que fuera falta. Sancioné las dos jugadas igual, no tuve distinto criterio, eso me deja tranquilo», destacó.

«Los periodistas que me mataron durante 10 años ahora reconocen que era penal la de Arano y que la de Larrivey es discutible«, añadió.