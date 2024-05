Quién es el arquero de Uruguay que busca River en el próximo mercado de pases

River tiene los focos puestos en el segundo semestre del año. Con el objetivo de clasificar a la fase final de la Copa Libertadores y la Liga Profesional por delante, el Millonario piensa en una alternativa en el arco para Franco Armani, que recientemente firmó su renovación hasta diciembre de 2026.

El apuntado para el puesto es Ignacio De Arruabarrena, arquero uruguayo nacionalizado argentino. River ya inició charlas con el guardameta de 27 años que se encuentra atajando en el Arouca de Portugal.

El principal detalle es que el golero quedará libre del conjunto portugués en julio de este año. Y según trascendió, River comenzó a averiguar condiciones para ficharlo.

Ignacio Arruabarrena posee nacionalidad argentina por lo que no ocuparía cupo extranjero.

De Arruabarrena surgió de Montevideo Wanderers, tuvo un paso Tacuarembó y llegó en 2022 a Portugal. Además, se conoció que el arquero está en el radar de Marcelo Bielsa para la selección. Las principales características que le destacaron son: su destreza, reflejos y en su país también se lo reconoce como un «atajador de penales».

“Estudio previamente a los rivales, tengo intuición y confianza. Y me gusta hablarles a los lanzadores. Mis compañeros me dicen que les pone nerviosos eso”, contó en una entrevista sobre su técnica para los penales.

Además, reveló quién es su referente en el puesto: “Siempre me fijé en Muslera, aunque somos distintos. De niño me gustaba la locura de Oliver Kahn. No sé por qué me llamaba la atención, porque con 5 años no sabía nada de porteros”.