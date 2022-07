Renunció Montenegro y sigue la crisis en Independiente

El Rolfi Montenegro decidió dar un paso al costado y renunció como mánager de Independiente, que está en medio de una profunda crisis tanto institucional como deportiva. Gentileza.

Parecía ser inevitable y esta mañana se confirmó que Daniel Montenegro renunció a su cargo en Independiente, donde venía desempeñándose como mánager desde octubre último, debido a cada vez contaba con menos margen de maniobra y poder de decisión, por lo que resolvió dar un paso al costado.

En medio de la crisis institucional, que se trasladó a lo deportivo, que atraviesa Independiente, el Rolfi había quedado prácticamente sin poder de decisión a partir de la salida de Eduardo Domínguez, el entrenador que eligió y renunció hace algunos días ante la falta de resultados.

Cuando Montenegro pensaba en entrenadores como Gabriel Heinze o Ricardo Gareca, la dirigencia en las últimas horas se comunicó con Julio C. Falcioni, el entrenador que a fin del año anterior el Rolfi Montenegro decidió no renovar para iniciar el camino de Domínguez.

La situación de la búsqueda del nuevo entrenador fue determinante y esta mañana comunicó su decisión de dejar su cargo de mánager deportivo, algo que se había iniciado a fines del 2021, con muy pocos resultados.

El entrenador interino Claudio Graf, quien había asumido luego de la partida de Domínguez, no está seguro de continuar en el club, al que llegó de la mano del Rolfi Montenegro. La salida del mánager podría terminar desembocando en que el Rojo se quede sin ptro técnico.

En las últimas horas, Falcioni rompió el silencio y se refirió a su salida del Rojo: “Había un manager (Daniel Montenegro) que me pareció muy correcto, no en las formas, sí en la decisión. Las formas hacia mí no fueron las correctas, se lo hice saber en el momento adecuado. Me llamaban los técnicos con los cual estaba hablando a preguntarme ‘Julio, ¿Te vas? Porque me llamó tal persona’”, reveló el Emperador.

El Emperador Falcioni fue muy crítico con el desempeño que tuvo el Rolfi Montenegro como mánager de Independiente. Gentileza.

Pero eso no fue todo porque el Bocha, principal ídolo de la entidad, le pegó a Montenegro y destacó que “el trabajo del Rolfi no fue bueno, ni dio el resultado que la gente esperaba. Trajo a un técnico que se fue antes de tiempo porque vio que no pudo mejorar al equipo. Su continuidad la tienen que decidir los nuevos dirigentes. Falcioni pudo haber seguido, no sé si se apuró”.