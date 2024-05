Alberto Fernández defendió a Sánchez y reveló por qué volvió a la vida pública: «El que calla otorga»

El expresidente Alberto Fernández brindó este domingo una entrevista exclusiva en Cenital, tras meses en los que sólo se había expresado a través de sus redes sociales. El jefe de Estado habló sobre los dos episodios más controvertidos de su paso por la presidencia: la irregularidad en la aplicación de vacunas a gente cercana a sus funcionarios, recordado como el “vacunatorio VIP” y la foto del festejo de cumpleaños de la exprimera dama, Fabiola Yañez, en el momento más estricto de la cuarentena. Además, renovó sus críticas hacia Javier Milei y se refirió a la crisis diplomática con España.



“Lo de las vacunas fue un relativo privilegio, porque todas las personas que se vacunaron allí debían recibirla y los hubieran vacunado una o dos semanas después”, dijo Fernández sobre el caso por el que él mismo le pidió la renuncia al exministro de Salud, Ginés González García.

Sobre la recordada foto de Olivos, en tanto, el ex presidente insistió en que fue “un error”, pero luego advirtió que se «había estado reunido con muchísima más gente” anteriormente, argumentando que se trataba de épocas de mucho trabajo en la gestión. “Olivos era la Casa Rosada”, dijo Fernández.

Defendió además al presidente español Pedro Sánchez ante lo que consideró un “ataque de la derecha” por la acusación a su esposa en una presunta causa de corrupción. “Sánchez es el gran líder progresista que tiene Europa”, sostuvo y añadió: “La derecha usó la acusación como es la derecha, de manera impiadosa”.

Se refirió a los rumores acerca de una posible dimisión: “Yo cada vez que viajo a España lo veo a Pedro y hablamos. No hubo un acto especulativo [la idea de dimitir]. Hubo mucho dolor. Un político es un ser humano. Hay un punto en el que vos sentís que, para pegarte a vos, le pegan a tu hijo o a tu esposa. Vos sentís una enorme culpa. Sentía que para castigarlo a él la elegían a ella. Por suerte, el pueblo español actuó bien. Y algunos también se dieron cuenta de que la derecha estaba cruzando un límite. Pedro estaba genuinamente lastimado. Hubiera sido una gran pérdida para España”.

Asimismo, relató que se puso a disposición para ayudarlo. “Él no necesita que yo le de una mano. Pero si me involucré para hacerlo reflexionar y que no renuncie. Hablé con algunos líderes latinoamericanos para que influyan y evitaran que el renuncie. Hablé con Lula, con Petro”, reveló.

Alberto Fernández sobre el triunfo de Milei y la herencia recibida

En otro tramo de la entrevista, Fernández cuestionó el discurso del gobierno de Milei acerca de la herencia económica y social recibida. Reclamó que durante la pandemia, los sectores de derecha aprovecharon el descontento social para inclinar la balanza a su favor y que cuando asumió en 2019, recibió una herencia mucho peor como consecuencia del gobierno de Mauricio Macri.

“Es muy posible que las sociedades, cuando vieron la crisis que la pandemia generaba, intentaran buscar algo distinto a los que tenían. A mí seguro me atribuyeron toda la responsabilidad y terminaron votando algo contrario a lo que nosotros somos”, reflexionó.

“A mi me tocó recibir un país endeudado y virtualmente en default. Al día 99 me llegó una pandemia con un sistema de salud abandonado por el gobierno anterior. Cuando creía que estaba saliendo de ahí, apareció la guerra. Me trastoca todo los precios de los alimentos. Y cuando estaba saliendo de ahí, tuve la sequía más grande de los últimos 100 años. Ahora, cuando termina nuestro Gobierno, resulta que nos convertimos en el país que mejor trató el tema de la pandemia en América Latina, la industria creció, cree 1.000.000 de puestos de trabajo, me fui con 38 meses ininterrumpidos con crecimiento del empleo y del consumo. Dejé el índice más bajo de desocupación de la democracia. Todo eso no ocurre sin que se tomen decisiones”, describió.

Con eso en mente fue que decidió volver a conceder entrevistas porque “el que calla otorga”. “Entendí que debía tomar un tiempo prudencial de silencio. Uno intenta no interferir. Pero en determinado momento me empezaron a preocupar las cosas que se hacían y me empecé a pronunciar por las redes”, explicó sobre su silencio durante diciembre y enero.

“Ver las decisiones que tomaba el Gobierno con el famoso DNU, después la llamada Ley Bases que me pareció tremendo. Algunos gestos me parecieron difíciles de callar, como la falsificación de datos. Decían haber recibido un país con inflación del 15000% o también que el déficit fiscal era de 12 – 15 puntos. Cuando uno calla otorga y llegó el momento de decir que no es así. También las consecuencias son penosas. Por eso empecé contestando en las redes”, aseguró.

Alberto Fernández habló de la interna del peronismo

Por último, Fernández enfatizó la necesidad de una reorganización en el interior del Partido Justicialista: “En el peronismo nos debemos un debate claro, no sobre lo que pasó, sino sobre lo que viene, pero no tiene mucho sentido remover el pasado”.

En ese sentido, se le consultó respecto a una frase que se le atribuyó en 2023 acerca de la necesidad de terminar con el kirchnerismo después de 20 años. El expresidente lo negó y en cambio explicó: “Uno de los fundadores del kirchnerismo fui yo. Pero la discusión es qué es el kirchnerismo. Hasta donde yo recuerdo, el kirchnerismo detestaba el déficit público y trabajaba por el equilibrio fiscal. Eso aprendí con Néstor. Pero después de repente aparecieron teorías que decían que no era tan malo el déficit. Discutamos dónde esta el sentido del kirchnerismo”.

Con información de La Nación