Riestra avanzó en la Copa Argentina gracias a un penal inexistente ante Comunicaciones

Los beneficios arbitrales a Deportivo Riestra ya no son una novedad en el fútbol argentino y hoy tuvieron una nueva víctima: Comunicaciones, por los 32avos de la Copa Argentina.

Con las recurrentes ayudas, el club porteño trepó de categoría en categoría hasta el ascenso a primera división a fines del año pasado.

Riestra no comenzó bien en la Copa de la Liga Profesional donde todavía no ganó pero hoy tuvo un empujón clave para avanzar de ronda en la Copa Argentina.

En el final del partido ante Comunicaciones, equipo de la B Metropolitana, el árbitro Joaquín Gil cobró un penal inexistente de Cipriano Treppo a Gonzalo Bravo. El mediocampista ni siquiera quiso tocar a su rival y se agachó cuando pasó la pelota.

El contacto es leve y no quedan dudas de que no fue infracción. El jugador de Riestra exageró el contacto y el árbitro no dudó. Gabriel Benegas marcó el gol desde los doce pasos y le dio el pase a 16avos.

APLAUSOS IRÓNICOS Y RECLAMOS DE COMUNICACIONES AL ÁRBITRO



Los futbolistas de Comunicaciones se le fueron encima al árbitro luego del polémico final ante Riestra, en el que sancionó un penal en tiempo de descuento para la victoria del Malevo. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Ea1LQikFkS — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2024

Los jugadores de Comunicaciones terminaron con mucha bronca y el entrenador, Arnaldo Sialle, fue a increpar al juez. El DT ya conoce a Gil, de largo recorrido en el Federal A, por su reciente paso por Olimpo.

Gil es conocido por sus malos y tendenciosos arbitrajes en la categoría. Desde Comunicaciones expresaron luego del partido que ya les habían advertido sobre el juez.

Riestra ya había perjudicado a Comunicaciones en una de las finales de la B Metro en 2017 cuando un suplente invadió la cancha pero no le dieron el partido por perdido.

#PrimeraBEnTyC A minutos del final por la invasión de público al campo de juego. Gana Riestra 2-0 a Comunicaciones. pic.twitter.com/b6TVnke869 — TyC Sports (@TyCSports) July 30, 2017

El Ogro Fabbiani es el nuevo DT de Riestra y debuta con River

Por el mal arranque en la Copa de la Liga y más allá del triunfo por Copa Argentina, Riestra despidió a Matías Módolo y anunció a Cristian Fabbiani como reemplazo.

El Ogro tendrá su primera experiencia en la máxima categoría y justo le tocará debutar el domingo como local ante River, club donde jugó. Fabbiani ya fue técnico de Riestra entre 2022 y 2023. Viene de dirigir en Deportivo Merlo.