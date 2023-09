Riquelme: «Cuando prendés la televisión pareciera que hace años que Boca no gana nada»

Juan Román Riquelme habla tres o cuatro veces por año y siempre deja mucha tela para cortar. A pocas horas de la angustiante clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, en otra definición por penales, le dio una entrevista a ESPN y largó: «Si otros hubiesen ganado lo que ganó Boca, dirían que es el Real Madrid o el Manchester City«.

«Cuando uno prende la televisión pareciera que estamos en semifinales de Libertadores pero todo lo que pasó antes no fue nada. Nosotros tratamos de tener calma, pero todos los días se tienen que hablar, y cuando otros conseguían lo que ganamos nosotros, decían que eran como el Real Madrid o el Manchester City», agregó el vice del club Xeneize.

Los títulos ganados y lo que viene

«Fuimos bicampeones en 2020 y 2022, ganamos la Supercopa Argentina, estamos en semis de Libertadores, en cuartos de Copa Argentina, y a los chicos les digo muchas gracias. Queremos jugar mejor, pero cuando prendés la televisión pareciera que hace años que Boca no gana nada«, se quejó.

En cuanto a Palmeiras, el rival en semifinales de la Libertadores, al que se enfrentará el 28 de este mes como local y el 5 de octubre en Brasil, comentó sobre este segundo cruce que se va a jugar «en una cancha de alfombra, donde la pelota pica distinto y va más rápido. Pero primero tenemos nuestro partido en casa, que será una fiesta espero que tengamos la suerte de ganar. La Copa Libertadores es el torneo más lindo, el que te hace querer de por vida. Y ya estamos en semifinales, donde queríamos estar«.

Chiquito Romero, Pol, Fabra, Cavani, Barco…

Juan Román Riquelme habló del gran momento de Sergio Romero, factor gravitante en la serie de penales ante Nacional, Racing y Almagro. «A Chiquito lo veo contento y me pone feliz que disfrute. Cuando arreglamos con él fue todo muy rápido. Sabíamos que tenía que recuperar su rodilla, pero los médicos hicieron un trabajo muy bueno y él también. Yo tuve la suerte de conocerlo en 2008 y a partir de ahí, tenemos una relación muy linda», contó.

En una especie de nombre por nombre, siguió Guillermo Fernández: «Cuando se fue Pol decían ‘¿cómo se va a ir?’ y cuando se mencionó otro equipo (lo dijo por River) al que podía ir, decían que era de selección, y cuando llegó acá, no se habló más de él».

También se refirió a una de sus debilidades futbolísticas: Frank Fabra: «Es el Marcelo del Real Madrid para nosotros. Voy feliz a la cancha cuando juega él, porque hace cosas que no son normales. Es tan bueno que a veces parece que no tiene ganas de jugar, pero no tengo dudas que está entre los mejores ‘3’ de la historia del club».

Luego llegó el turno del juvenil Valentín Barco. «El Colo es un atorrante que no sabés de que juega, pero todo lo hace bien; lo ponés de marcador de punta y lo hace bien, de volante también y de delantero lo mismo».

«Y en cuanto a Edinson Cavani, a mi modesto ver es el mejor extranjero que jugó en el fútbol argentino. Es un crack», concluyó sobre el delantero uruguayo.

La Bombonera y «vacaciones de tres años y medio»

Riquelme se refirió al estado de la cancha: «La gente de la UEFA me felicitó por el campo de juego de la Bombonera. Se reían cuando yo estaba en el medio del agua con la gente que trabajaba. Nos dijeron que era un campo europeo. Nuestra casa estaba abandonada, pero cada día la estamos poniendo más linda».

«Antes no hicieron nada por el campo y ahora estamos orgullosos de la Bombonera. Es la cancha mas linda del mundo. Volvimos de a poco a hacer de Boca un club de fútbol», destacó.

«Yo tengo vacaciones hace tres años y medio en el mejor lugar del mundo que es Boca. Paso todo el día en el club, desde muy temprano hasta muy tarde. Me dicen que no tengo vacaciones. Mis vacaciones pasan por estar acá y me encanta. Este club es mi vida. Siempre me pongo a ver los chiquitos y lo disfruto mucho», cerró un Riquelme auténtico y feliz a sus 43 años.