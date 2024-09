Riquelme llamó a Rodolfo Arruabarrena tras la salida de Martínez en Boca: las condiciones del Vasco

La dirigencia de Boca trabaja a contrarreloj para cerrar al sucesor de Diego Martínez en el banco azul y oro. Si bien los primeros nombres que sondearon fueron los de Guillermo Barros Schelotto y Fernando Gago, lo cierto es que Juan Román Riquelme se contactó con un entrenador que ya tuvo una experiencia en el Xeneize.

La dirigencia azul y oro ya levantó el teléfono y llamó a Rodolfo Arruabarrena para ofrecerle el cargo. En la previa de que comience el tercer interinato de Mariano Herrón, el Consejo de Fútbol se movió y ya le consultó al Vasco la posibilidad de volver a Brandsen 805.

Aunque el entrenador cuenta con un problema para aceptar la propuesta xeneize, hace poco más de dos meses asumió en Al-Taawon FC de Arabia Saudita por el lapso de un año. Venía de estar a cargo de la Selección de Emiratos Árabes Unidos. Es decir que ya cuenta con trabajo y será complicado que rescinda en el país árabe.

«Tengo un sentido de pertenencia y obviamente que me gustaría volver a dirigir», había deslizado Arruabarrena en 2021 durante una entrevista con TNT Sports. Sin embargo, reconoció que errores «tanto en lo táctico como en lo futbolístico» durante su ciclo entre 2014 y 2016.

Además, remarcó que «me gustaría no confrontar tanto, quizá llevar de otra manera las reuniones que tuve con dirigentes o jugadores. Si me tengo que calentar, lo hago puertas adentro… No llego a las piñas, pero si tengo que levantar la voz lo hago».

Por el momento, no hay certezas si se dará su regreso a Boca, pero se confirmó que ya hubo un primer contacto para saber sus posibilidades de que vuelva a La Bombonera.

Rodolfo Arruabarrena suena para Boca: dónde está dirigiendo

El Vasco se encuentra a cargo de Al-Taawon FC, club que milita en la Primera División de Arabia Saudita, donde juegan Cristiano Ronaldo, Neymar y Benzema, entre otras figuras.

La institución tiene su sede en la ciudad de Buraidah. Y en la temporada pasada finalizó en la cuarta posición con un plantel de mayoría de jugadores locales y pocas figuras.