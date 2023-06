Con un gol antes del minuto, River pierde con Instituto como local

Con un gol a los 48 segundos, River pierde 1 a 0 con Instituto en el Más Monumental. El Millonario busca un triunfo para aumentar a 10 puntos su diferencia con Talleres en lo más alto de la Liga Profesional.

Cuando apenas iban 48 segundos de partido, Instituto puso el 1 a 0. River quedó mal parado atrás y Santiago Rodríguez abrió el marcador con un gran zurdazo cruzado.

No hubo sorpresas en la formación de Martín Demichelis que no realizó cambios respecto al once que venció a Defensa y Justicia el último sábado.

Enzo Pérez y Enzo Díaz, recuperados de sus lesiones, están en el banco de suplentes y volverían al equipo el próximo martes ante The Strongest por la Copa Libertadores.

