River quiere a Luciano Gondou, el delantero que ya pasó por la inferiores y brilló en Argentinos

Luciano Gondou se destacó en Argentinos Juniors y en las juveniles de la Selección.

Aunque todavía no terminó la temporada y se le viene un duelo crucial ante Racing por lo octavos de final del Clausura, River ya piensa en el próximo mercado de pases.

El puesto de delantero es uno de los principales a reforzar. Miguel Borja termina su contrato a fin de año y los demás atacantes que tiene en el plantel son de otras características como Maximiliano Salas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

El único «9» clásico es el juvenil Agustín Ruberto que recién se recuperó de una rotura de ligamentos cruzados y por ahora solo sumó minutos en la reserva como parte de la puesta a punto.

El primer nombre que apareció en el radar es el de Luciano Gondou, delantero de 24 años que actualmente juega en el Zenit de Rusia.

Lleva 12 goles en 36 partidos en el equipo de San Peterburgo pero en este semestre tuvo poca continuidad. Una opción sería que llegue a préstamo.

Zenit pagó 13 millones de dólares a Argentinos Juniors en agosto de 2024 en lo que fue la venta más cara en la historia del Bicho.

En el equipo de La Paternal convirtió 14 goles en 38 encuentros y tuvo destacadas actuaciones. Su primer club en la máxima categoría fue Sarmiento de Junín. Argentinos le compró el 80% de su pase por $3.500.000.

También fue el goleador de la Selección Argentina en el Preolímpico Sub 23 con el que la Albiceleste clasificó a los Juegos de París 2024.

El jugador ya tuvo un paso por River en las inferiores. A mediados de 2019 se sumó a préstamo de Sarmiento. Jugó en la reserva pero no tuvo chances en primera. Al tener una superpoblación en ese puesto, el Millonario no hizo uso de la opción de compra y el delantero volvió a Junín en 2020 durante la pandemia.