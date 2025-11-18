Fechas confirmadas para los cruces del Clausura: Boca-Talleres va el domingo y Racing-River, el lunes

Armado el grupo de los 16 equipos clasificados a los octavos de final del certamen y con los cruces confirmados, la AFA dio a conocer los días y horarios de los partidos de octavos de final, que se disputarán entre el sábado 22 y el miércoles 26 de noviembre.

El sábado iniciará Vélez con Argentinos en el José Amalfitani, en el encuentro que está programado para las 20. Seguido a esto, por otra llave, se enfrentarán en el Madres de Ciudades de Santiago del Estero, Central Córdoba frente a San Lorenzo.

Durante la jornada del domingo se disputarán otros dos duelos. A las 17:30, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central, quien ganó de punta a punta el grupo B, recibirá a Estudiantes de La Plata. Y a las 20, en La Bombonera, Boca será local de Talleres.

A lo largo del lunes la jornada tendrá tres compromisos: a las 17, en el Guillermo Laza, se enfrentarán Deportivo Riestra contra Barracas Central. Seguido a esto, 19:30 y en el Cilindro de Avellaneda, Racing recibirá a River; mientras que a las 22, en Santa Fe, Unión jugará frente a Gimnasia de La Plata.

Por último y debido a que el sábado juega por la Copa Sudamericana, el miércoles 26 a las 21:30, en el Estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús recibirá a Tigre para conocer al último clasificado a los cuartos de final del torneo Clausura. El campeón jugará la Copa Libertadores, pero además la final anual con Platense, dueño del Apertura.

El programa de los octavos de final

Sábado 22 de noviembre

20:00 Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

22:00 Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Domingo 23 de noviembre

17:30 Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

20:00 Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Lunes 24 de noviembre

17:00 Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

19:30 Racing (3°A) vs. River (6°B)

22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)

Miércoles 26 de noviembre

21:30 Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)