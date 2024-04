Ruben Insúa, lapidario con Moretti por su salida de San Lorenzo: «Fue un grave error usar al fútbol para…»

Ruben Insúa, exentrenador de San Lorenzo, rompió el silencio y brindó detalles sobre su salida del club. En dialogo con TyC Sports, fue lapidario contra Marcelo Moretti y aseguró que no tuvo el cien por ciento de participación en el armado del plantel.

En dialogo con TyC Sports, el exentrenador del Ciclón aseguró que conoció a Moretti cuando era candidato y fue a hablar a su casa. «Nuestro pedido fue mantener la base de 14 jugadores y sumar a seis o siete refuerzos. De esos se fueron Batalla (Augusto), Rafa Pérez, Elías (Jalil), Maroni (Gonzalo) y Girotti (Federico)”, manifestó.

"PREGÚNTENLE AL PRESIDENTE EL MOTIVO POR EL CUAL AGREGÓ 11 JUGADORES A LA LISTA DE LA COPA" 🔵🔴



Rubén Darío Insúa contó que el cuerpo técnico presentó el listado con 36 futbolistas para la Libertadores, pero que la dirigencia amplió la nómina a 47. pic.twitter.com/oavScE0ve2 — TyC Sports (@TyCSports) April 25, 2024

El técnico también explicó cuál era su lectura del momento e indicó que “había que pasar de ronda en la Libertadores, seguir en la Copa Argentina y traer incorporaciones de jerarquía”. En relación a los refuerzos, añadió: “El presidente me dijo que tenía 15 millones de dólares para el mercado de pases y después no sé qué pasó”.

🗣️ "DE LOS 10 JUGADORES QUE TRAJO MORETTI, 8 NO LOS PEDÍ" 🔵🔴



Rubén Darío Insúa dialogó en TyC Sports y apuntó contra el presidente de San Lorenzo. pic.twitter.com/IvCvyc9wMR — TyC Sports (@TyCSports) April 25, 2024

En relación a los refuerzos, Insua dejó en claro su incomodidad por la llegada de jugadores que no había solicitado. “De las 10 incorporaciones solo pedimos a dos y ahí se genera algo que no es bueno, porque ellos saben que no los pediste. Yo quería a Santiago Solari, Palavecino (Agustín) y Cetré (Edwuin)”, expresó.