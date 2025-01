Russo detalló qué jugadores quiere en San Lorenzo y se refirió a la posible llegada de Noppert: «Hay cosas que se inflan demasiado»

San Lorenzo arrancó con el pie derecho el 2025 futbolístico, sin embargo, Miguel Russo aseguró que necesita piezas en todas las líneas para afrontar la competencia. En esa línea, reveló los puestos de la cancha que el Ciclón pretende reforzar para la temporada y bajó la expectativa por la llegada de Andreis Noppert.

Para el estratega del Ciclón, el puesto de arquero es una de las prioridades en el mercado de pases. Luego de la salida de Chila Gómez, que volvió a Racing y el bajo nivel de Facundo Altamirano por el que perdió consideración y podría emigrar, el nombre apuntado es el del neerlandés.

En lo que va del mercado de pases, el conjunto de Boedo solo tuvo la incoporación de Emanuel Cecchini y sufrió las bajas de Francisco Fydriszewski, Gonzalo Luján, Nahuel Bustos, Gastón Campi, Gastón Gómez, Iván Leguizamon, Nahuel Barrios, Santiago Sosa y Agustín Hausch, entre otros.

Al respecto, el exRosario Central expresó que no espera nuevas salida y agregó: “Actualmente, si los jugadores quieren irse es muy difícil retenerlos. Es una situación que excede al club y pertenece al fútbol argentino”.

Luego resaltó que hay posiciones que «son importantes para tener una buena competencia» y confesó que están negociando un arquero, pero además pretende reforzar el puesto de centrales, volantes, algún delantero y extremo.

“Estamos trabajando en sumar incorporaciones. El mercado nacional e internacional son muy difíciles. Tienen que pasar muchas cosas. Estamos laburando bien, tengo optimismo; vamos a armar un plantel”, continuó el entrenador azulgrana.

Miguel Russo habló sobre la posible llegada de Andreis Noppert

San Lorenzo está en conversaciones para cerrar a su segundo refuerzo y el mismo sería uno de los bombazos más sorpresivos en el mercado de pases, al estar cerca de concretar el arribo de Andreis Noppert, arquero que jugó el Mundial de Qatar 2022 con Países Bajos.

“Más allá de si me gusta o no, soy muy cauteloso con estas cosas. Pido silencio para que llegue a buen puerto, porque todo lo que se hace sin ruido se completa. Respeto al periodismo, pero no se puede contar todo antes”.

"SOY MUY CAUTELOSO CON TODAS ESAS COSAS." Miguel Ángel Russo habló sobre la posible llegada de Andries Noppert a San Lorenzo.



