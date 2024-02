Sapere en crisis y afuera de Lifune: cómo llegó hasta acá y la palabra de los hermanos Lucumán

Sapere no participará del Apertura de Lifune que comienza este fin de semana.(Foto: Archivo)

La crisis institucional en el club Sapere lleva varios años, pero en 2024 tocó fondo. Con balances y elecciones adeudadas, quedó imposibilitado de participar en Lifune y su futuro es incierto.

El presidente, Juan Carlos Lucumán, se alejó de la institución en 2021. La comisión directiva quedó prácticamente disuelta y el mandato terminó en 2022. Desde esa fecha, corresponde una renovación de autoridades que no se ha realizado, principalmente, por los balances no presentados.

Quiénes quedaron en el club intentaron tomar las riendas en 2023, pero la situación se volvió insostenible. Afirman que la renuncia de Lucumán no se oficializó en los papeles.

Sin la cobertura jurídica que tienen las instituciones deportivas en condiciones normales, la policía no les puede garantizar la seguridad para los partidos.

El club tampoco puede recibir aportes ni tener sponsors al tener la cuenta bancaria y el cuit inhibidos. El único sostén han sido las cuotas de los pocos socios que quedaron y algunas donaciones.

Ante este duro panorama, Sapere no competirá en Lifune esta temporada y la liga le dio un año de gracia para normalizar su situación para que no sea desafiliado. Para que algunas categorías sigan en actividad, la idea es participar de la liga metropolitana neuquina.

“El último año estuvimos atados de pies y manos. Como no presentan la documentación no se pudo hacer el llamado a elecciones. Intentamos por todos los medios pero se hacía imposible competir”, señaló Matías Barrales, referente del Funebrero y entrenador durante 2023.

“La ilusión de refundar al club siempre va a estar. Fue el primero en tener césped sintético y el que menos creció durante todo este tiempo. Se fueron muchos chicos a jugar a otro lado y no es fácil recuperarlos”, agregó Barrales.

“Sapere se puede recuperar. Pocos clubes en Neuquén tienen un sentido de pertenencia así. Muchos que estuvieron quieren volver a pesar de todo”, concluyó.

A pesar de la buena voluntad de muchos de sostener a la institución, las internas y los malos manejos pesaron más. Sapere tiene todo el 2024 para ordenar su situación y no quedar al borde de la desafiliación de Lifune. El llamado de atención ya fue hecho y el daño aún es reversible.

La palabra de los hermanos Lucumán

En 2021, un grupo de padres, profesores y jugadores de Sapere se manifestaron en la institución en contra de la gestión de Juan Carlos Lucumán.

En aquel momento, el presidente apuntó contra su hermano Marcelino, integrante de la comisión vecinal del barrio, por incitar la protesta. La tensión que se generó llevó a que el máximo dirigente se aleje.

Tres años después, Juan Carlos (más conocido como Carlín) hizo las paces con su hermano y manifestó que desea que él vuelva como presidente. “Quiero que se recupere el club y me gustaría que el presidente sea Marcelino que es el que lo fundó”, aseguró.

“Fue un desastre lo que pasó y todo fue por un manejo político. Me dijeron que la municipalidad no quería poner plata porque estaba yo. Me fui del club por mis hijos y las cosas que se hablaban de mí”, agregó.

“Yo estoy tranquilo porque hice lo que pude. Para mí la lealtad es todo y a mí me fallaron. Mucha gente a la que ayudamos después hablaron mentiras”, sentenció.

Por su parte, Marcelino Lucumán reconoció los contactos y su intención de volver a ser parte de la dirigencia de Sapere. “Ante la situación del club estamos trabajando, hemos reunido toda la documentación y vamos a tratar de ponerlo en condiciones a la brevedad”, indicó.

“Siento la necesidad de involucrarme. Cuando fundamos el club el primer objetivo siempre fue la parte social y eso hoy ha desaparecido”, prosiguió.

“Con Carlín tuvimos diferencias de criterios pero no estábamos peleados. Siempre tratamos de sacar adelante al club, nos estamos reuniendo para eso”, aclaró sobre los vaivenes en la relación con su hermano.

Sobre lo ocurrido con las manifestaciones en 2021 y su devenir, comentó: “Para que no siga el conflicto, se le permitió manejar el club a un grupo de padres, pero hoy el resultado está a la vista. Se requiere tener capacidad para conducir”.