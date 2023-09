Se cumplen 30 años del 5 a 0 de Colombia a Argentina en el Monumental

Hoy se cumplen 30 años de una de las derrotas más duras de la Selección Argentina: el histórico 5 a 0 de Colombia, en el Monumental, el 5 de septiembre de 1993. Una goleada que casi nos cuesta la clasificación a Estados Unidos 1994.

Esa noche nadie se imaginaba lo que podía llegar a pasar. Los colombianos, felices del baile que nos pegaron y los argentinos, sorprendidos y preocupados por el resultado que nos obligó a jugar el repechaje frente a Australia.

El equipo dirigido por Alfio Basile que venía de salir campeón de las últimas dos ediciones de la Copa América disputadas en Chile y Ecuador, respectivamente, no contaba con la presencia de Diego Armando Maradona.

La Selección compartió grupo con Colombia, Paraguay y Perú. En la primera ronda, le ganó cómodamente a los incas y a los guaraníes (1 a 0 en Lima y 3 a 1 en Asunción). Luego perdió el tercer encuentro contra los cafeteros 2 a 1 en Barranquilla. Para la segunda parte de las Eliminatorias, venció nuevamente a los peruanos (2 a 1), pero empató sin goles ante los paraguayos y finalmente llegó la debacle ante los dirigidos por Francisco Maturana.

Freddy Rincón (falleció el 22 de abril de 2002 a los 55 años) marcó un doblete al igual que Faustino Asprilla. El «Tren» Valencia sentenció el encuentro con el quinto gol y cerró una jornada para el olvido en la historia del fútbol argentino.

Además, si Paraguay le ganaba a Perú nos quedábamos sin posibilidades de ir a Estados Unidos. Sin embargo, empataron 2 a 2 y le dieron una vida más al conjunto subcampeón del mundo.

Colombia se clasificó directamente al Mundial y los argentinos enfrentaron a Australia en el repechaje. Con el «Maradooooo Maradooooo» de los hinchas, «Pelusa», que había renunciado a la Selección después de Italia 1990, firmó con Newell’s, se puso en forma en menos de un mes y regresó para darle una mano a la Albiceleste ante los australianos. Con el gol de Gabriel Batistuta en la vuelta, Argentina dejaba atrás el sabor amargo del 5 a 0 y decía presente en una nueva Copa del Mundo.

La tapa de El Gráfico

La revista deportiva sacó una tapa negra con un título de letras amarillas que rezaba: «¡VERGÜENZA!». Debajo aparecían distintas preguntas como: «¿Basile debe renunciar?» o «¿Maradona es culpable o inocente?».

Sanfilippo a Goycochea: «Usted se comió todos los amagues»

Bernardo Neustadt conducía Tiempo Nuevo, un programa que era muy visto en aquel momento. El 7 de septiembre, en la mesa estaban sentados los que destacaban el juego de los colombianos y los que cuestionaban sin filtro a los jugadores argentinos.

El ex goleador de San Lorenzo, José Sanfilippo, encaró a Sergio Goycochea y le dijo una frase que provocó la reacción inmediata de Carlos Salvador Bilardo. «Pibe, usted se comió todos los amagues», criticó «El Nene» al arquero.

El ex técnico de Estudiantes de La Plata fue hasta el estudio para defender a «Goyco». “No me pone contento ni salgo contento del estadio porque Colombia juega bien. No estoy de acuerdo con Sanfilippo. ¿Qué le tiene que dar consejos a Goycochea? ¿Quién es?”, sostuvo.

La sintesís del partido

Argentina: Sergio Goycochea; Julio Saldaña, Juan José Borelli, Oscar Ruggeri, Ricardo Altamirano; Gustavo Zapata, Fernando Redondo, Diego Simeone, Leo Rodríguez; Ramón Medina Bello y Gabriel Omar Batistuta. DT: Alfio Basile.

Colombia: Oscar Córdoba; Luis Fernando Herrera, Luis Carlos Perea, Alexis Mendoza, Wilson Pérez; Leonel Álvarez, Gabriel Jaime Gómez, Freddy Rincón, Carlos Valderrama; Faustino Asprilla y Adolfo Valencia. DT: Francisco Maturana.

Goles en el primer tiempo: 41m Freddy Rincón.

Goles en el segundo tiempo: 4m y 19m Faustino Asprilla; 17m Freddy Rincón y 39m Adolfo Valencia.

Árbitro: Ernesto Filippi (Uruguay).