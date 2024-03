Se viene el sorteo de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana: hora, TV, bombos

Esta noche desde las 20 en Luque, Paraguay, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores y Sudamericana. Los cinco equipos argentinos que participan en cada certamen, conocerán a sus rivales.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana se podrá seguir a través de distintas plataformas. Star+, ESPN, serán los encargados de retransmitir lo que suceda pero además, se podrá ver en el canal oficial de la Conmebol en Youtube.

Cómo será el formato del sorteo de la Copa Libertadores

Este año, la Copa Libertadores promete una verdadera fiesta del fútbol. Entre los equipos argentinos, se encuentra River Plate, San Lorenzo, Rosario Central, Talleres, y Estudiantes, cada uno con la esperanza de superar la fase de grupos y avanzar hacia la gloria continental. Godoy Cruz, tuvo la chance pero quedó eliminado en la fase previa y Boca jugará la Sudamericana.

Los 32 participantes del máximo torneo serán divididos en cuatro bombos de ocho equipos de acuerdo al ranking. Cabe destacar que dos equipos de un mismo país no podrán compartir el mismo grupo, a excepción de que uno de ellos provenga de la fase preliminar.

Fluminense, por ser el último campeón, es cabeza de serie del grupo A, mientras que los demás integrantes del bombo 1 liderarán las zonas B, C, D, E, F, G y H, y jugarán contra un rival del resto de los bombos. Dos equipos de un mismo país no podrán estar en la misma zona, solo se permitirá si uno llegó de fase preliminares.

Bombo 1

Palmeiras (BRA), River Plate (ARG), Flamengo (BRA), Grêmio (BRA), Peñarol (URU), São Paulo (BRA), LDU Quito (ECU).

Bombo 2

Atlético Mineiro (BRA), Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Cerro Porteño (PAR), Estudiantes LP (ARG), Barcelona (ECU), Bolívar (BOL), Junior (COL).

Bombo 3

San Lorenzo (ARG), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN), Rosario Central (ARG), Alianza Lima (PER), Millonarios (COL), Talleres (ARG)

Bombo 4

Caracas (VEN), Liverpool (URU), Huachipato (CHI), Cobresal (CHI), Botafogo (BRA), Palestino (CHI), Nacional (URU), Colo-Colo (CHI).

Cómo será el sorteo de la Copa Sudamericana

Junto al sorteo de la Copa Libertadores, se realizará el de la Copa Sudamericana, que también tendrá a cinco elencos argentinos como protagonistas.

Junto a Boca, quizás el más resonante ya que viene de ser subcampeón de la Libertadores, competirá Racing, Defensa y Justicia, Lanús, Belgrano y Argentinos Juniors.

La fase de grupos será disputada por los equipos representantes de Argentina (6), Brasil (6) y los 4 equipos perdedores de los enfrentamientos de la Fase 3 de la Libertadores que se clasificarán directamente para esa instancia, más los 16 clasificados de la primera ronda de Sudamericana.

Bombo 1

Boca Juniors (ARG), Athl. Paranaense (BRA), Internacional (BRA), Racing (ARG), Corinthians (BRA), Defensa y Justicia (ARG), Cruzeiro (BRA), Lanús (ARG).

Bombo 2

Fortaleza (BRA), Argentinos Juniors (ARG), Independiente Medellín (COL), Delfín (ECU), Unión La Calera (CHI), Danubio (URU), Metropolitanos (VEN), Coquimobo Unido (CHI).

Bombo 3

Universidad Católica, Universidad César Vallejo (PER), Sportivo Luqueño (PAR), Cuiabá (BRA), Nacional Potosí (BOL), Belgrano (ARG), Racing (URU), Sportivo Ameliano (PAR).

Bombo 4

Alianza FC (COL), Deportivo. Garcilaso (PER), Rayo Zuliano (VEN), RB Bragantino (BRA), Nacional (PAR), Always Ready (BOL), Sportivo Trinidense (PAR), Real Tomayapo (BOL).