Sergio Romero fue el héroe en los penales frente a Racing: «Que la gente me putee no me gusta»

Boca venció a Racing por penales y pasó a las semifinales de la Copa Libertadores. El gran héroe de la noche fue Sergio «Chiquito» Romero, con pasado en el club de Avellaneda. En la tanda desde los 12 pasos mostró su eficacia y fue clave para el equipo dirigido por Jorge Almirón.

«Terminé con muchos sentimientos encontrados en esta cancha y me voy con dolor y tristeza al mismo tiempo. Que la gente me putee no me gusta, todo el mundo sabe que soy hincha de este club pero hoy me debo a Boca y tengo que hacer las cosas bien, para eso me trajeron, para demostrarles a todos que soy un arquero que está vigente», señaló Romero..

Reconoció que se sintió dolido por los insultos de la gente de Racing ya que ama al club: «No es raro que no haya festejado el triunfo porque soy hincha de Racing y amo a este club. Esa es la realidad. Hoy me toca estar en otro lado pero es así. Terminé todo acalambrado pero pude terminar el partido», dijo.

En otra de las notas dijo que «no esperaba que me puteen como me putearon, pero uno sabe lo que es el fútbol, las pasiones, vine a hacer mi trabajo».

Dijo que no festejó «porque soy hincha de este club (Racing), entonces no le podía faltar el respeto».

«Chiquito» Romero se volvió el héroe de Boca este miércoles por la noche en las tanda de penales, cuando le atajó sus remates a Gonzalo Piovi y a Leonardo Sigali. Desde su llegada al club, tapó ocho de los últimos 14 tiros desde los doce pasos que le ejecutaron.

El entrenador de Boca, Jorge Almirón, destacó la labor del arquero. «Si uno hace un balance, en el primer tiempo ellos tuvieron las situaciones pero nosotros en el segundo fuimos más claros para dominar. Hay mucha confianza como equipo y en los arqueros, que estudian bastante al rival. La capacidad de ‘Chiquito’ para atajar nos metió en semifinales«, resaltó.

Consultado por Palmeiras, próximo rival, señaló que es un equipo «fuerte» pero se mostró confiado por la localía, al tiempo que sostuvo que debería cambiarse la fecha del Superclásico ante River para evitar que quede en el medio de las semis del certamen continental.

Fuente: Noticias Argentinas