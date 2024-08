«Si me llama Gallardo, vuelvo a River encantadísimo», la revelación de un campeón de Libertadores

River se prepara para el cruce ante Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores. Luego del debut de Marcelo Gallardo en la Liga Profesional, el Muñeco hará su presentación en el certamen continental y varios jugadores que fueron dirigidos por él piensan en el operativo retorno.

Durante su primer ciclo en el elenco de Núñez, Gallardo potenció una gran cantidad de jugadores. Entre ellos, el uruguayo Carlos Sánchez fue una pieza clave en su primera Copa Libertadores y ahora habló sobre la posibilidad de volver.

«Mis amigos me decían que estaba apareciendo en la tele porque Gallardo me había potenciado. Me preguntan si volvería en caso de que Marcelo me llame. Lo haría encantadísimo, hasta de ayudante técnico«, planteó entre risas el oriental.

Además, aclaró que «sé que es difícil porque la exigencia es muy alta en River, pero si me pongo a tono físicamente, estoy para jugar. Aunque sea diez o quince minutos«.

Con respecto al compromiso para el que se prepara el Millonario por Copa Libertadores, Gallardo ya entregó la lista de convocados con una sorpresa: Facundo Colidio quedó marginado y Ian Subiabre fue incluido.

Los cambios que prepara Marcelo Gallardo para el primer cruce ante Talleres por la Libertadores

El plantel de la Banda se entrenará esta tarde y el Muñeco terminará de definir el once titular. Según se conoció, mantendría la base del equipo que igualó ante el Globo en el Monumental. Aunque habría algunas sorpresas, principalmente en defensa.

Las variantes se darían en la defensa, ya que Fabricio Bustos, uno de los refuerzos que llegó hace días y tuvo pocos entrenamientos, jugará desde el arranque en el lateral derecho. Aunque todavía no definieron si saldrá Milton Casco u ocupará la banda izquierda en lugar de Enzo Díaz.

Mientras que en el mediocampo, Matías Kranevitter se perfila para ser el volante central. Aunque en la delantera también habría dudas. Hay tres nombres para ocupar un lugar y también está la chance de cambiar de esquema. Si Gallardo decide mantener la dupla ofensiva, Pablo Solari seguiría acompañando a Adam Bareiro. Pero si no es así, Nacho Fernández o Santiago Simón aparecerían para reforzar el medio.