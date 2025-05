La casa de Gran Hermano vivió este miércoles una de las sorpresas más importantes de las últimas semanas: la visita de Santiago del Moro con un sobre codiciado por todos, el que guarda la fecha de la gran final del reality.

En medio de un almuerzo que sirvió para relajarse después de las últimas peleas, los jugadores conversaron con el conductor sobre su estado de ánimo y luego vieron sus castings.

El polémico casting de Santiago “Tato” Algorta en Gran Hermano

Santiago del Moro visitó a los participantes de Gran Hermano y les mostró otra parte del casting que ellos mismos hicieron para ingresar a la casa más famosa del país. En este sentido, el de Tato fue el que más llamó la atención.

“Siento que en mucha gente genero algo de envidia, porque mi personalidad les hace algo de ruido. La combinación de facha, que genera algo en las mujeres, versus, esta personalidad que no se caya y va para adelante. Si me meten en la casa voy a generar muchas cosas”, expresó el uruguayo, candidato al premio mayor.

Además, agregó la atracción que tienen las mujeres en su lugar de trabajo: “Soy profesor de la universidad de Montevideo, de la materia e-comerce. De los 30 alumnos, 25 son alumnas. Ya me conocen y me dijeron “ojito”, porque si me pasó que me encararon alumnas”.

El casting federal de Ulises Apóstolo

Los castings de los participantes que quedan en juego en Gran Hermano

