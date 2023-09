Sin Lionel Messi, Inter Miami perdió 2-1 y la US Open Cup fue para Houston Dynamo

Lionel Messi no fue convocado, pero igual dijo presente en el estadio para ver la final. (AP)

Lionel Messi quedó marginado de la convocatoria y ni siquiera ocupó un lugar en el banco de suplentes de Inter Miami. En la en la ciudad de Fort Lauderdale, el equipo de Gerardo Martino sintió la ausencia del crack rosarino y perdió 2-0 Houston Dynamo en la final de la US Open Cup.

El goles fueron de Griffin Dorsey a los 24 del primer tiempo y de Amine Bassi, de penal, seis minutos más tarde. El descuento llegó muy tarde, a los 46 del complemento, por intermedio del venezolano Josef Martínez.

Con Lionel Messi en la tribuna a lo largo de todo el partido, sus compañeros reaccionaron en la segunda mitad y por momentos arrinconaron al rival. Sin embargo, el equipo de Ben Olsen lo aguantó y se quedó con la copa.

A falta de 40 minutos para el arranque de la final, la organización de la franquicia de Miami difundió la planilla de la alineación del equipo del Tata Martino y y el 10 de la Selección Argentina no apareció entre los futbolistas disponibles.

No hubo explicaciones oficiales al respecto pero fuentes cercanas al club le confiaron escuetamente que “lo más conveniente fue no arriesgarlo”. Varias veces, el DT había afirmado que lo iba a charlar con el jugador y que si no estaba al ciento por ciento era preferible esperar la recuperación total.

En teoría esa rebelde cicatriz no curada del todo en el isquiotibial de la pierna izquierda sigue afectando al exBarcelona, a punto tal que Martino declinó ubicarlo en la banca, siquiera.

¿Cómo fue la ofensiva de Inter sin Lionel Messi?

El ecuatoriano Leonardo Campana, el santafesino Facundo Farías (ex Colón) y el finlandés Robert Taylor conformaron el tridente de ataque, mientras que el argentino nacionalizado estadounidense Benjamín Cremaschi también jugó desde el arranque. En la segunda mitad ingresaron el hondureño David Ruiz, el argentino Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia) y el venezolano Josef Martínez, quien anotó el descuento en el cierre del partido.

Así formaron Inter Miami y Houston Dynamo

Drake Callender; DeAndre Yedlin, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Diego Gómez, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Leonardo Campana y Facundo Farías. DT: Gerardo Martino.

Tarbell; Franco Escobar, Sviatchenko, Micael dos Santos Silva, Griffin Dorsey; Héctor Herrera, Arthur y Adalberto Carrasquilla; Nelson Quiñones, Corey Baird y Bassi. DT: Ben Olsen.