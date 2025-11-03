Stefano Di Carlo asumió como presidente de River: «este presente no nos representa»
El nuevo presidente de River, Stefano Di Carlo, asumió en su cargo y habló del flojo presente del equipo de Marcelo Gallardo a días del Superclásico ante Boca.
Stefano Di Carlo asumió oficialmente como presidente de River después de ganar las elecciones del último sábado. El dirigente de 36 años, se impuso en los comicios con el 61,77% de los votos.
Participaron del acto los últimos dos presidentes, Rodolfo D’nofrio y Jorge Brito. También estuvo presente el titular de la AFA, Claudio Tapia.
Di Carlo habló del flojo presente del Millonario sin mencionar directamente a Marcelo Gallardo y las dudas sobre su continuidad para el año que viene.
«Sabemos que estamos en un momento que es evidentemente no bueno. El hincha de River no está acostumbrado a este presente. No nos gusta. No nos representa desde el punto de vista de la manera de juego, pero son cuestiones que van de la mano de un proyecto y un plan, y esos proyectos tienen momentos, y se sale adelante de esos momentos en tanto y en cuanto uno tenga en claro el norte», expresó.
«Sepan todos que tenemos la tranquilidad de que estamos todos muy unidos. Esa mancomunion jugadores-dirigentes-cuerpo técnico nos va a sacar adelante y nos va a retomar la senda», destacó.
«Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, tenemos un plan. Este proceso que empezó con D’Onofrio va a seguir y no hay que confundirnos. Todos vemos lo mismo. Somos gente de River que vemos lo mismo y sabemos qué se tiene que corregir. Se harán las evaluaciones. Las cosas que nos incomodan las vamos a sortear», agregó.
Chiqui Tapia estuvo en el acto junto al tesorero de AFA, Pablo Toviggino. Di Carlo agradeció la presencia de ambos y comentó: «Estamos orgullosos de aportar nuestro estadio para ser sede del Mundial 2030″.
Por su parte, Jorge Brito habló como presidente saliente. «Teniamos un plan de reformar el Monumental y logramos incrementar los socios, pasando de 100 mil socios a 350 mil. Pudimos demostrarle, de alguna manera, al mundo que no hace falta un fondo de inversión o un jeque árabe», señaló.
Además, elogió a Stefano Di Carlo al decir que «es una persona distinta a todo el resto de la Comisión Directiva. Él puede decir que es su primera casa, se crió y se educó acá. Tuvo mucho que ver con la plataforma de River ID y Tu Lugar en el Monumental. Estoy convencido que va a ser un gran presidente de River. Desde ahora, yo seré uno más de los que colabore desde el otro lado».
