Marcelo Gallardo en su peor momento antes del Superclásico: de qué depende su continuidad

River atraviesa su peor crisis con Marcelo Gallardo como entrenador con flojos rendimientos y números muy negativos, justo antes de visitar a Boca en el Superclásico.

El Millonario perdió cinco de los últimos seis partidos y cayó consecutivamente en los últimos cuatro en el Monumental, una racha que no tenía desde hace 99 años.

La gente volvió a cantar contra los jugadores pero también coreó el «que se vayan todos». Con Stefano Di Carlo elegido recientemente como nuevo presidente, la impresión es que ese cántico también incluyó a Gallardo, al que no insultarían directamente por su condición de ídolo.

River no hizo más que sumar frustraciones en el último tiempo y el entrenador no le encuentra la vuelta a un plantel que ya no le responde. Su futuro en el cargo, en este momento, es una incógnita.

De qué depende la renovación de Gallardo en River

Marcelo Gallardo termina su contrato en River en diciembre y no está claro que lo vaya a renovar. Eso dependerá de cómo finalice esta temporada.

Si el equipo no clasifica a la próxima Copa Libertadores, el entrenador tendría decidido no continuar en 2026. Para eso, será determinante el Superclásico del domingo contra Boca.

River quedó a cuatro puntos del Xeneize en la tabla anual y si no gana el clásico quedará con un pie afuera de la Libertadores del año que viene.

Gallardo suspendió la conferencia de prensa luego de la derrota con Gimnasia y no está claro si va a hablar con la prensa antes del Superclásico.

Stefano Di Carlo asume hoy oficialmente como nuevo presidente de River en reemplazo de Jorge Brito. Sobre el entrenador, el dirigente comentó: «A Marcelo lo acompañamos con convicción, no solo por su historia y lo que representa para River, sino por la calidad de profesional que es. Sostener un proyecto en la victoria es muy sencillo. El verdadero desafío es hacerlo cuando las cosas no salen tan bien como se pretende».

Más allá del deseo del presidente, la continuidad estará atada a la voluntad del DT que tomaría la decisión de no renovar si no se dan los próximos resultados.