Surgió de Lanús y la rompe en Brasil: la sorpresa de Lionel Scaloni en la lista de la Selección Argentina

Este lunes, la Selección Argentina confirmó la prelista de jugadores convocados para las últimas dos fechas de Eliminatorias de cara al Mundial 2026. Lionel Scaloni sorprendió con algunos cambios y varias caras nuevas, entre ellas, el nombre de José Manuel López, delantero que es figura en el Palmeiras de Brasil.

El Flaco aparece como una de las opciones para el entrenador en la delantera y es el único delantero convocado del fútbol sudamericano.

López cuenta con una historia particular. Estuvo a punto de dejar el fútbol por una lesión que sufrió cuando era chico, pasó por las inferiores de Independiente y logró asentarse en Lanús, donde debutó en Primera y llamó la atención de varios clubes.

El joven delantero formó una gran dupla con José Pepe Sand en el Granate y se convirtió en uno de los goleadores de la Liga Profesional 2021 y 2022. Eso hizo que River se interese en él, pero el conjunto de la provincia de Buenos Aires terminó negociando con el Palmeiras.

Su salto a Brasil fue una gran decisión, le costó consolidarse al principio, pero supo ganarse la titularidad a fuerza de goles, además de un par de títulos en su espalda.

José Manuel López, la sorpresa de Scaloni en la lista de la Selección Argentina

El Flaco llegó en junio de 2022 para jugar el Brasileirao, título que levantó a fin de año, junto con la Copa Libertadores. Si bien estuvo en pocos partidos, en los que jugó sumó minutos que le sirvieron para mostrarse, aunque solo marcó dos goles.

Ya en 2023 comenzó a asentarse en la delantera. En el torneo local se consolidó y llegó a disputar 22 encuentros, convirtió cinco goles y levantó el título por segunda vez consecutiva. Mientras que en el certamen internacional participó en cuatro partidos de fase de grupos, en la ida de los octavos y la vuelta de los cuartos, hasta la vuelta de las semifinales en la que cayeron ante Boca por penales. Además, no jugó la final de la Supercopa frente a Flamengo, pero sumó otro título a su vitrina. Jugó el Campeonato Paulista pero no pudo convertir tantos.

En 2024 mostró su mejor versión en el Verdao. Disputó 35 encuentros en el Brasileiraro con diez goles, participó en 11 partidos del Campeonato Paulista con siete tantos, estuvo en toda la Libertadores hasta la eliminación en octavos frente a Botafogo y firmó dos goles. A su vez, disputó la fase final del Campeonato Paulista desde los cuartos hasta la final ganada al Santos, y colaboró con tres goles para consagrarse con otra copa.

Este año viene bastante afilado, lo que hizo que Scaloni decida convocarlo a la Albiceleste. Con la camiseta verde cosechó cuatro tantos hasta ahora en 16 fechas del torneo local de Brasil; está teniendo una buena participación en la Copa Libertadores, donde el Palmeiras se juega los octavos ante Universitario (Perú), y hasta ahora metió cinco goles.