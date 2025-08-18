Sorpresa en Racing: Marcos Rojo sería titular ante Peñarol por la Copa Libertadores

Racing atraviesa un delicado presente futbolístico en el arranque del segundo semestre. Si bien continúa en la Copa Argentina, apenas ganó un solo encuentro en el Torneo Clausura, perdió los tres que jugó como local y viene de caer por la mínima en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La vuelta será este martes y Gustavo Costas tendría preparada una sorpresa: el ingreso de Marcos Rojo.

La caída en el final ante Tigre por 2-1 en el Cilindro generó un clima caliente en la previa del cruce con Peñarol, que será este martes a las 21.30. Con varias fijas, hay varios jugadores que no tienen asegurada la titularidad y el entrenador mantiene algunas dudas, sobre todo en defensa.

Gabriel Arias fue uno de los responsables en la caída ante el Manya en Montevideo, pero continuará en el arco. Mientras que en la línea de tres la única certeza es Santiago Sosa, mientras que Marco Di Césare iría como stopper por derecha, aunque por izquierda estaría la gran sorpresa. Marcos Rojo le ganaría la pulseada a Nazareno Colombo e iría desde el arranque.

En la mitad de cancha, los nombres salen casi de memoria, con Gastón Martirena y Gabriel Rojas como carrileros, y Agustín Almendra con Juan Ignacio Nardoni en el centro. La única duda que surge en ataque es el acompañante de Adrián Martínez.

En la ida estuvieron Santiago Solari y Duván Vergara, pero el propio entrenador habló sobre Maravilla y aseguró que «hay que acompañarlo mejor y no tiene que salir del área. Por eso pusimos a Torres».

La probable formación de Racing ante Peñarol

Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Elías Torres o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.